Oglas

NAJBOLJE DA GA NE TREBATE

"Zlatne ruke"? Provjerili smo koliko košta sat rada automehaničara

author
Miroslav Filipović
|
02. svi. 2026. 15:09
13.01.2022., Zagreb - Servis automobila. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Šoban/PIXSELL/ilustracija

Kao i štošta drugo, proteklih godina poskupio je i trošak održavanja osobnog vozila koje treba bar jednom godišnje, u vrijeme redovnog servisiranja, odvesti u autoservis.

Oglas

A tamo, osim dijelova koje je potrebno redovito zamijeniti i tekućina koje treba nadopuniti, vlasniku vozila valja nadati se da mehaničar ne nađe neki skriveni kvar.

No nakon redovnog servisiranja ili vanrednog popravka vozila, vozače iznenade, i to ne baš ugodno, pojedine stavke konačnog računa. Kada se sve zbroji, ponajveća stavka često bude cijena rada mehaničara iliti ono za što se kolokvijalno kaže "ruke majstora". A te 'ruke' ponegdje su poskupjele i za 100 posto.

Pola iznosa računa bilo je za 'ruke'

Zagrepčanin Igor nedavno je odvezao automobil u autoservis na zamjenu glavnog i pomoćnog cilindra kvačila.

"Pitao sam prethodno u servisu, a i provjerio na internetu koliko koštaju ti dijelovi. Na kraju sam platio još toliko jer su pola iznosa računa bile 'ruke' majstora. Četiri sata rada - 180 eura", kazao nam je.

No Igor ne jadikuje previše zbog toga jer zna da je cijena sata rada u tom autoservisu, gdje inače vozi automobil na popravak, otprilike prosječna. Drugdje je mogao proći skuplje, ali i jeftinije da je vozio neovlaštenom serviseru.

Sat rada mehaničara od 30 do 50 eura

Provjerili smo cijene radnog sata automehaničara u desetak autoservisa diljem Hrvatske (Zagreb, Split, Osijek, Karlovac, Vinkovci, Dubrovnik, Samobor, Crikvenica) koji na mrežnim stranicama imaju istaknute cjenike usluga.

Cijene radnog sata kreću se u rasponu od 30 do 50 eura, a u ovlaštenim servisima često su i više od toga, što ovisi o vrsti i modelu vozila. Prije pet godina u Zagrebu je, primjerice, cijena radnog sata automehaničara bila između 150 i 250 kuna, ovisno o tome je li servis ovlašten ili nije. Danas bi to bilo između dvadesetak i tridesetak eura.

Rad na teretnim vozilima košta više

Na cijenu radnog sata u manjoj mjeri utječe lokacija autoservisa, a više složenost posla i vrsta vozila. Primjerice, sat rada na teretnim i kombi vozilima u pravilu je pet do deset eura skuplji nego radni sat za osobne automobile.

Okvirne cijene radnog sata automehaničara:

osobna vozila: 30 - 50 €

teretna vozila: 40 - 55 €

Najnižu cijenu radnog sata u dostupnim cjenicima za osobna vozila našli smo u jednom autoservisu u Vinkovcima - 25 eura, a najvišu - 50 eura, u dvama servisima u Osijeku i Splitu. U Zagrebu su većinom od 35 do 45 eura.

Većina servisa nema cjenike na internetu

Većina servisa na svojim internetskim stranicama ističe sve usluge koje nude, ali ne i cijene, uključujući i cijenu radnog sata.

Ako se vozilo pokvari na cesti, dolazak na lice mjesta i hitnu intervenciju pojedini autoservisi naplaćuju između 70 i 100 eura. U sklopu usluge pomoći na cesti Hrvatskog autokluba (HAK) naknada za 30 minuta rada mehaničara na cesti iznosi 15 eura.

Teme
automehaničar autoservis cijena rada n1 teme radni sat servis automobila

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ