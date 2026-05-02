"Zlatne ruke"? Provjerili smo koliko košta sat rada automehaničara
Kao i štošta drugo, proteklih godina poskupio je i trošak održavanja osobnog vozila koje treba bar jednom godišnje, u vrijeme redovnog servisiranja, odvesti u autoservis.
Oglas
A tamo, osim dijelova koje je potrebno redovito zamijeniti i tekućina koje treba nadopuniti, vlasniku vozila valja nadati se da mehaničar ne nađe neki skriveni kvar.
No nakon redovnog servisiranja ili vanrednog popravka vozila, vozače iznenade, i to ne baš ugodno, pojedine stavke konačnog računa. Kada se sve zbroji, ponajveća stavka često bude cijena rada mehaničara iliti ono za što se kolokvijalno kaže "ruke majstora". A te 'ruke' ponegdje su poskupjele i za 100 posto.
Pola iznosa računa bilo je za 'ruke'
Zagrepčanin Igor nedavno je odvezao automobil u autoservis na zamjenu glavnog i pomoćnog cilindra kvačila.
"Pitao sam prethodno u servisu, a i provjerio na internetu koliko koštaju ti dijelovi. Na kraju sam platio još toliko jer su pola iznosa računa bile 'ruke' majstora. Četiri sata rada - 180 eura", kazao nam je.
No Igor ne jadikuje previše zbog toga jer zna da je cijena sata rada u tom autoservisu, gdje inače vozi automobil na popravak, otprilike prosječna. Drugdje je mogao proći skuplje, ali i jeftinije da je vozio neovlaštenom serviseru.
Sat rada mehaničara od 30 do 50 eura
Provjerili smo cijene radnog sata automehaničara u desetak autoservisa diljem Hrvatske (Zagreb, Split, Osijek, Karlovac, Vinkovci, Dubrovnik, Samobor, Crikvenica) koji na mrežnim stranicama imaju istaknute cjenike usluga.
Cijene radnog sata kreću se u rasponu od 30 do 50 eura, a u ovlaštenim servisima često su i više od toga, što ovisi o vrsti i modelu vozila. Prije pet godina u Zagrebu je, primjerice, cijena radnog sata automehaničara bila između 150 i 250 kuna, ovisno o tome je li servis ovlašten ili nije. Danas bi to bilo između dvadesetak i tridesetak eura.
Rad na teretnim vozilima košta više
Na cijenu radnog sata u manjoj mjeri utječe lokacija autoservisa, a više složenost posla i vrsta vozila. Primjerice, sat rada na teretnim i kombi vozilima u pravilu je pet do deset eura skuplji nego radni sat za osobne automobile.
Okvirne cijene radnog sata automehaničara:
osobna vozila: 30 - 50 €
teretna vozila: 40 - 55 €
Najnižu cijenu radnog sata u dostupnim cjenicima za osobna vozila našli smo u jednom autoservisu u Vinkovcima - 25 eura, a najvišu - 50 eura, u dvama servisima u Osijeku i Splitu. U Zagrebu su većinom od 35 do 45 eura.
Većina servisa nema cjenike na internetu
Većina servisa na svojim internetskim stranicama ističe sve usluge koje nude, ali ne i cijene, uključujući i cijenu radnog sata.
Ako se vozilo pokvari na cesti, dolazak na lice mjesta i hitnu intervenciju pojedini autoservisi naplaćuju između 70 i 100 eura. U sklopu usluge pomoći na cesti Hrvatskog autokluba (HAK) naknada za 30 minuta rada mehaničara na cesti iznosi 15 eura.
Oglas
Oglas
