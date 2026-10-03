Oglas

jednostavno je

Kako spriječiti da voće padne na dno kolača: Iskoristite jedan sastojak koji već imate u kuhinji

author
N1 Info
|
03. lis. 2026. 19:28
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
eatde-cherry-cake-8152717_1280
Pixabay/ilustracija

Ako ste ikada pekli biskvit s voćem, znate da se ono tijekom pečenja ponekad spusti na dno kolača. Međutim, postoji jednostavan način da to spriječite.

Oglas

Dovoljno je da voće lagano uvaljate u brašno. Potrebno je da komadiće voća tanko obložite brašnom, a potom ih nježno umiješate u pripremljeno tijesto, navodi Klix.ba.

Ovaj trik navodi King Arthur Baking, poznati američki kulinarski i pekarski portal koji objavljuje recepte i savjete za pečenje. Na njihovom blogu preporučuju da se voće pomiješa s malo brašna prije dodavanja u tijesto jer to može pomoći da ne potone tijekom pečenja.

I Food Network, velika američka kulinarska televizijska i digitalna platforma, koristi isti princip. U receptu za kolač s breskvama dio brašna koristi se za oblaganje komadića voća, a navode da to pomaže spriječiti njegovo potonuće na dno kalupa.

Ipak, važna je i gustoća tijesta. Kako objašnjavaju na King Arthur Baking, gušće tijesto bolje može zadržati voće, dok će ono u vrlo rijetkoj smjesi lakše završiti na dnu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kolači kuhanje kuhinja kulinarski trikovi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ