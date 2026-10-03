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Kako spriječiti da voće padne na dno kolača: Iskoristite jedan sastojak koji već imate u kuhinji
Ako ste ikada pekli biskvit s voćem, znate da se ono tijekom pečenja ponekad spusti na dno kolača. Međutim, postoji jednostavan način da to spriječite.
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Dovoljno je da voće lagano uvaljate u brašno. Potrebno je da komadiće voća tanko obložite brašnom, a potom ih nježno umiješate u pripremljeno tijesto, navodi Klix.ba.
Ovaj trik navodi King Arthur Baking, poznati američki kulinarski i pekarski portal koji objavljuje recepte i savjete za pečenje. Na njihovom blogu preporučuju da se voće pomiješa s malo brašna prije dodavanja u tijesto jer to može pomoći da ne potone tijekom pečenja.
I Food Network, velika američka kulinarska televizijska i digitalna platforma, koristi isti princip. U receptu za kolač s breskvama dio brašna koristi se za oblaganje komadića voća, a navode da to pomaže spriječiti njegovo potonuće na dno kalupa.
Ipak, važna je i gustoća tijesta. Kako objašnjavaju na King Arthur Baking, gušće tijesto bolje može zadržati voće, dok će ono u vrlo rijetkoj smjesi lakše završiti na dnu.
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