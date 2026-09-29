Usporedba plaća i cijena hrane u posljednjih pet godina: Koliko Hrvati mogu kupiti za minimalac?

U Europskoj uniji cijene hrane rasle su i prije nego što je Rusija u veljači 2022. napala Ukrajinu. Rat je dodatno pojačao pritisak jer su porasli troškovi energije, gnojiva i prijevoza, a došlo je i do poremećaja na poljoprivrednim tržištima. Ti su se troškovi potom prelili na cijene u trgovinama.