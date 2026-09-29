Zašto Mjesec i Sunce mogu pokrenuti potres? Znanstvenici možda konačno imaju odgovor

Zemlja je pod stalnim gravitacijskim utjecajem Sunca i Mjeseca, koji osim plime i oseke u oceanima uzrokuju i plimne deformacije čvrstog tla i stijena. Znanstvenici su već uočili da ta mala, ali neprestana naprezanja mogu potaknuti takozvane spore potrese, čija se energija oslobađa znatno sporije nego kod uobičajenih potresa i koje ljudi na površini ne mogu osjetiti.