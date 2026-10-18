Umaci za tjesteninu bez rajčice: Pet brzih recepata za dane kad ostanete bez ideja

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Tjestenina je jelo koje se vrlo brzo napravi i može se jesti u raznim kombinacijama. Umaci za tjesteninu bez rajčice idealni su za one koji ne vole rajčice ili jednostavno više vole druge varijante. Tako se može jednostavno napraviti tjestenina aglio olio ili tjestenina s umakom od paprike. Mogućnosti je mnogo, a sve ovisi koliko vremena imate.

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Mnogi vole tjesteninu, a uvijek je dobro isprobati ju na nešto drugačiji način. Umaci za tjesteninu bez rajčice su jednostavni i ukusni. Za neke je potrebno samo par sastojaka, dok drugi zahtijevaju malo kompliciraniju pripremu.

1. Tjestenina aglio olio

Ovo je je vrlo jednostavan recept za koji je potrebno maslinovo ulje (olio) i češnjak (aglio). Osim toga se mogu dodati i ljute papričice pa se onda radi o jelu aglio, olio e peperoncino. Najbolje će pasati uz špagete.

Priprema:

Tjesteninu je potrebno skuhati al dente u posoljenoj vodi. Dok se tjestenina kuha, na tavu se stavi maslinovo ulje na koje se dodaje ljuta papričica cijela ili zdrobljena.

Ako ne želite imati ljuto jelo, nemojte staviti papričicu, već odmah prelazite na idući korak, a to je stavljanje sitno nasjeckanog češnjaka. Iduće se dodaje malo vode od tjestenine kako češnjak ne bi zagorio i na kraju se dodaje tjestenina da se sve poveže.

Dodajte još malo vode u kojoj se tjestenina kuhala i sve miješajte dok se sastojci ne sjedine.

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2. Tjestenina s umakom od paprike

Priprema:

Na ulju popržiti luk i usitnjeni češnjak pa dodati crvenu papriku (može biti i rog paprika) narezanu na kockice. Dinstajte dok ne omekani. Paralelno kuhajte tjesteninu u posoljenoj vodi. Kada je paprika prodinstana stavite je u blender zajedno s vodom od tjestenine i dodajte začine poput bosiljka ili mediteranske mješavine začina. Pomiješajte tjesteninu i umak i jelo je spremno.

Za još jednostavnije jelo, paprike možete staviti peći u pećnicu pa joj kasnije skinete kožu i stavite u blender s vodom od tjestenine. Količine paprike prilagodite željama.

3. Tjestenina s tikvom

Butternut tikva, odnosno muškatna tikva je idealna za juhe, ali i za umak za tjesteninu, a radi se vrlo slično.

Jednu tikvu prerežite, stavite na lim za pečenje tako da je kora okrenuta prema dolje, po njoj stavite maslinovog ulja i začine poput soli, papra i malo chillija. Možete dodati i kadulje.

Pecite na 200 stupnjeva sve dok tikva ne bude mekana kada je probodete vilicom. Kada je gotova, pustite da se malo prohladi, skinite koru i tikvu stavite u blender.

Dodajte malo vode u kojoj se radila tjestenina i smiksajte do željene gustoće. Pomiješajte s tjesteninom, dodajte još začina po želji i na kraju posipajte tjesteninu ribanim parmezanom.

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4. Tjestenina sa šampinjonima

Umak od šampinjona je lagano za napraviti, a odličan je dodatak tjestenini. Narezani šampinjoni se dinstaju na luku dok ne omekane, a potom se dodaje vrhnje za kuhanje i voda od tjestenine.

Najvažnije je dobro začiniti šampinjone, posoliti ih i popapriti i na kraju čekati da se vrhnje za kuhanje dovoljno zgusne. Kada je umak pri kraju, dodaje se parmezan i sjeckani peršin. Sve se pomiješa s tjesteninom.

5. Tjestenina s pestom genovese

Još jedan jednostavan umak koji će tjestenini dati bogati okus, a poseban je i zbog zelene boje.

U blenderu ili mužaru je potrebno pomiješati dvije šake svježeg bosiljka, maslinovo ulje, pola šake pinjola (može i blanširani badem ili indijski oraščići) i režanj češnjaka. Pomiješano se stavlja na tavu na koju je prethodno stavljeno maslinovo ulje. Potom se dodaje i voda od kuhane tjestenine, sol, papar i parmezan.

Na kraju se dodaje i tjestenina da se sve lijepo pomiješa.

Dobar tek!