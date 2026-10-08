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ANNE CARSON

Kanadska pjesnikinja osvojila Nobelovu nagradu za književnost

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08. lis. 2026. 13:09
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Anne Carson
Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Kanadska pjesnikinja, esejistica i prevoditeljica Anne Carson ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za književnost.

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Carson (76) poznata je po djelima koja često brišu granice između poezije, proze i znanstvenog rada, prenosi BBC.

Odbor za dodjelu Nobelove nagrade priopćio je da je Carson odabrana "zbog svojeg odvažnog i inovativnog opusa kojim je, kroz razigrani dijalog s klasičnom tradicijom, stvorila nove književne forme u suvremenoj književnosti".

Nobelova nagrada za književnost dodjeljuje se za cjelokupno životno stvaralaštvo i smatra se najprestižnijim književnim priznanjem na svijetu.

Dobitnik prima i novčanu nagradu od 12 milijuna švedskih kruna, odnosno približno 900.000 britanskih funti ili 1,2 milijuna američkih dolara.

Carson se bavila i prevođenjem starogrčke književnosti, a više od 30 godina predavala je klasične studije na sveučilištima.

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Teme
anne carson književnost nagrada nobel

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