ANNE CARSON
Kanadska pjesnikinja osvojila Nobelovu nagradu za književnost
Kanadska pjesnikinja, esejistica i prevoditeljica Anne Carson ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za književnost.
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Carson (76) poznata je po djelima koja često brišu granice između poezije, proze i znanstvenog rada, prenosi BBC.
Odbor za dodjelu Nobelove nagrade priopćio je da je Carson odabrana "zbog svojeg odvažnog i inovativnog opusa kojim je, kroz razigrani dijalog s klasičnom tradicijom, stvorila nove književne forme u suvremenoj književnosti".
Nobelova nagrada za književnost dodjeljuje se za cjelokupno životno stvaralaštvo i smatra se najprestižnijim književnim priznanjem na svijetu.
Dobitnik prima i novčanu nagradu od 12 milijuna švedskih kruna, odnosno približno 900.000 britanskih funti ili 1,2 milijuna američkih dolara.
Carson se bavila i prevođenjem starogrčke književnosti, a više od 30 godina predavala je klasične studije na sveučilištima.
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