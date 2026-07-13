"Prije svega, sretan vam rođendan. Rijetke su prilike kao što je ova danas. Mi smo mali narod, a kao i svaki narod, s pravom imamo visoko mišljenje o sebi. Malo je ljudi hrvatskog podrijetla, hrvatskog roda i hrvatskih korijena dobilo Nobelovu nagradu, posebno u ovako egzaktnim područjima kao što je Nobelova nagrada za fiziku, gdje nema politike i pritisaka. Nakon mnogo desetljeća, prva ste osoba potpuno hrvatskog podrijetla koja je dobila ovu najvišu nagradu. No ono što je još važnije od činjenice da su vam roditelji iz Hrvatske i s Visa jest to što vi to stalno s ponosom ističete", kazao je predsjednik Milanović.