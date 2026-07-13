JOHN M. MARTINIS
FOTO / Milanović odlikovao nobelovca hrvatskih korijena: "Ovdje se zaista osjećam kao kod kuće"
Predsjednik Zoran Milanović odlikovao je prof. dr. sc. Johna Matthewa Martinisa, američkog fizičara hrvatskog podrijetla i dobitnika Nobelove nagrade za fiziku, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom.
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Odlikovan je za izniman doprinos razvoju i promicanju kvantne fizike i tehnologije na globalnoj razini, ponosno isticanje i očuvanje hrvatskog podrijetla te osobite zasluge u prijenosu vrhunskih znanstvenih spoznaja hrvatskoj akademskoj zajednici, čime je značajno pridonio međunarodnom ugledu Republike Hrvatske.
Prof. dr. sc. John Matthew Martinis dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 2025. godine za zajednički rad s Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom na makroskopskim kvantnim fenomenima u supravodičima.
"Prije svega, sretan vam rođendan. Rijetke su prilike kao što je ova danas. Mi smo mali narod, a kao i svaki narod, s pravom imamo visoko mišljenje o sebi. Malo je ljudi hrvatskog podrijetla, hrvatskog roda i hrvatskih korijena dobilo Nobelovu nagradu, posebno u ovako egzaktnim područjima kao što je Nobelova nagrada za fiziku, gdje nema politike i pritisaka. Nakon mnogo desetljeća, prva ste osoba potpuno hrvatskog podrijetla koja je dobila ovu najvišu nagradu. No ono što je još važnije od činjenice da su vam roditelji iz Hrvatske i s Visa jest to što vi to stalno s ponosom ističete", kazao je predsjednik Milanović.
Uručivši Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, predsjednik Milanović istaknuo je kako prof. dr. sc. Martinis "promiče sretnu i pozitivnu vijest o Hrvatskoj" te mu je još jednom poželio dobrodošlicu u Hrvatsku.
Prof. dr. sc. Martinis zahvalio je predsjedniku Republike na odlikovanju i pozivu te rekao kako znanstvenici uvijek donose nešto jedinstveno u znanost.
"Ovoga tjedna, kada sam došao u Hrvatsku, doista sam se osjećao kao da dolazim kući. Nedostaje mi zajednica koju imamo u San Pedru u Kaliforniji, a ovdje sam se jednostavno osjećao vrlo dobrodošlo. Stekao sam mnogo prijatelja i uistinu cijenim sav trud koji su ljudi uložili", dodao je prof. dr. sc. John Matthew Martinis.
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