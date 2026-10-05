Proglašeni dobitnici Nobelove nagrade za medicinu

Njemački biofizičar Georg Nagel rođen je u Weingartenu 1953. Studirao je biologiju i biofiziku na Sveučilištu u Konstanzu, a doktorirao je na Sveučilištu Goethe u Frankfurtu 1988. Nakon toga je provodio postdoktorska istraživanja na sveučilištima Yale i Rockefeller u Sjedinjenim Državama. Vratio se u Njemačku kao voditelj istraživačke skupine na Institutu Max Planck za biofiziku u Frankfurtu. Nagel se pridružio kolegama na Sveučilištu u Würzburgu 2004.