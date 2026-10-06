Nobela za fiziku dobio profesor čiji izum pomaže razotkriti tajne svemira

Neutrini su subatomske čestice koje gotovo da nemaju masu, nemaju električni naboj i putuju brzinom bliskoj brzini svjetlosti pa ih često zovu "česticama duhovima". Pošto ih je teško 'uloviti', za tu je svrhu izgrađen opervatorij za neutrine IceCube na Južnom polu. Halzen je u njegovu radu dao presudan doprinos, objavio je Nobelov odbor.