"Prema ocjenama uglednih književnih agenata i skauta riječ je o najvećem financijskom uspjehu u svjetskom nakladništvu nakon serijala romana o Harryju Potteru. O razmjerima njegove popularnosti svjedoči podatak da je do listopada 2026. godine prodano više od 14 milijuna primjeraka knjiga iz serijala u različitim formatima, a njihova prodaja nastavlja rasti", rekla je Vučić.