"Junak labirinta Carl"
Smak svijeta kao reality show: Književni fenomen koji osvaja svijet stigao i na hrvatsko tržište
Prvi roman iz popularnog serijala "Dungeon Crawler Carl" američkog pisca Matta Dinnimana, "Junak labirinta Carl", u kojemu autor spaja znanstvenu fantastiku, epsku fantaziju, horor, pustolovinu i društvenu satiru, objavljen je u izdanju Lumena, priopćio je u četvrtak nakladnik.
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Glavna urednica Lumena Miroslava Vučić istaknula je kako je, nakon planetarnog uspjeha Harryja Pottera, međunarodnim nakladničkim tržištem zavladao novi književni fenomen – serijal "Dungeon Crawler Carl" američkog pisca Matta Dinnimana.
"Prema ocjenama uglednih književnih agenata i skauta riječ je o najvećem financijskom uspjehu u svjetskom nakladništvu nakon serijala romana o Harryju Potteru. O razmjerima njegove popularnosti svjedoči podatak da je do listopada 2026. godine prodano više od 14 milijuna primjeraka knjiga iz serijala u različitim formatima, a njihova prodaja nastavlja rasti", rekla je Vučić.
Dodala je kako je Dinniman uspjeh ostvario započevši kao samostalni autor koji je svoje romane objavljivao izvan tradicionalnoga nakladničkog sustava, a zahvaljujući preporukama čitatelja, društvenim mrežama i popularnosti audioknjiga njegov je serijal prerastao u globalni književni fenomen.
Radnja romana počinje jedne zimske noći kada Carl, bivši pripadnik američke Obalne straže, izlazi iz stana kako bi spasio Princezu Donut, perzijsku mačku svoje bivše djevojke. Tada svjedoči katastrofi u kojoj izvanzemaljska civilizacija uništava gotovo sve građevine na Zemlji zajedno s milijardama njihovih stanovnika.
Preživjelima se pruža prilika da uđu u golem podzemni labirint, a Carl i Donut postaju sudionici međugalaktičkoga reality showa u kojemu milijarde gledatelja prate njihove borbe protiv čudovišta, prolazak kroz smrtonosne zamke i pokušaje da dosegnu sljedeću razinu.
Podzemni svijet funkcionira prema pravilima računalnih igara, no za razliku od virtualnih pustolovina, ovdje nema ponovnoga početka. Svaka pogreška može značiti smrt, a organizatorima spektakla važnija je gledanost od ljudskih života.
"Dinniman je stvorio originalan književni svijet u kojemu se znanstvena fantastika, fantasy, crni humor, društvena satira i elementi računalnih igara stapaju u eksplozivnu pripovjednu cjelinu", istaknula je Vučić.
Dodala je kako serijal pripada žanru LitRPG, koji preuzima pravila, strukturu i mehanizme računalnih igara te ih pretvara u književnu pustolovinu, ali njegova popularnost odavno nadilazi granice toga žanra.
Iza akcije, grotesknog humora i spektakularnih prizora krije se priča o ljudskosti, prijateljstvu, otporu i očuvanju dostojanstva u svijetu kojim upravljaju okrutnost i pohlepa. Dinnimanovi romani istodobno su zabavna književnost i satira suvremenog društva, medijske industrije i kulture spektakla, ističe nakladnik.
Roman je objavljen u prijevodu Ane Briški Đurđevac, a dostupan je na Interliberu, na štandu Školske knjige te uskoro i u knjižarama.
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