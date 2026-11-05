BookTok hitovi, svjetski bestseleri i dugo iščekivani nastavci: Izdvojili smo knjige zbog kojih vrijedi otići na Interliber

Na štandu nakladnika bit će i Homerovi epovi "Ilijada" i "Odiseja" te glasoviti epski spjev "Izgubljeni raj" Johna Miltona. Za najmlađe u ponudi su omiljene priče "Alisa u Zemlji čudesa", "Mala sirena", "Čarobnjak iz Oza" i "Otok s blagom", ali i nastavak "Malog princa" pod nazivom "Mali princ – Novo putovanje" u kojem popularni španjolski književnik Eloy Moreno uvodi malog princa u 21. stoljeće i upoznaje ga sa suvremenim svijetom digitalne otuđenosti, ekološke krize, migracija i nejednakosti.