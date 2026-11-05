od 10. do 15. studenoga
BookTok hitovi, svjetski bestseleri i dugo iščekivani nastavci: Izdvojili smo knjige zbog kojih vrijedi otići na Interliber
Svake godine u ovo jesensko doba za zagrebački kulturni život dvije su stvari konstantne. Prva je rijeka ljudi koja se slijeva ispred Hrvatskog narodnog kazališta i strpljivo čeka kako bi došli do svoje karte za balet "Orašar". A druga je međunarodni sajam knjiga Interliber koje godišnje posjeti više od sto tisuća ljudi.
Ovogodišnji Interliber 48. je po redu i održava se od 10. do 15. studenoga na zagrebačkom Velesajmu, ulaz je besplatan, a okuplja domaće i inozemne nakladnike koji predstavljaju nova izdanja, književne hitove i stručnu literaturu.
Posebni program za djecu ove godine nosi naziv "Pričam ti priču – bajka u našim rukama" i uključuje radionice i pripovijedanje. Novost je i sudjelovanje Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj kao sajamskog partnera, uz predstavljanje Europske nagrade za književnost i razgovore o europskoj književnosti.
Također, mladi koji u 2026. navršavaju 18 godina mogu iskoristiti 100 eura iz programa "Kulturna iskaznica" za kupnju knjiga i druge kulturne sadržaje, uključujući kupnju na Interliberu kod izlagača koji sudjeluju u programu.
Druženje s autorima
Među najavljenim gostima posebno se ističe britansko-mađarski pisac David Szalay, dobitnik Bookerove nagrade za 2025., koji će u srijedu, 11. studenoga u Paviljonu 7 u 18 sati predstaviti svoj nagrađeni roman, objavljen u izdanju Sandorfa.
Na Interliber stiže i švedski autor Thomas Erikson, poznat po međunarodnom književnom uspjehu "Okruženi idiotima". Ove će godine hrvatskoj publici predstaviti svoju novu knjigu "Okruženi lažljivcima", u izdanju Poetike. Susret s autorom održat će se u četvrtak, 12. studenog, u 18 sati na pozornici paviljona 7 Zagrebačkog velesajma, a razgovor će moderirati Antonia Ćosić. Knjiga se bavi neiskrenošću, manipulacijom i prepoznavanjem laži u svakodnevnim, poslovnim i društvenim odnosima.
Dolazi i Chris Carter, pisac poznat po kriminalističkim trilerima i serijalu o detektivu Robertu Hunteru. Carter će predstaviti psihološki triler "Hide and Seek", a posjetitelji će ga moći upoznati i na potpisivanju knjiga koje će se održati u utorak u Paviljonu 5 od 17 sati.
Hrvatski pisac Jurica Pavičić, jedan od najpopularnijih domaćih autora krimića, potpisivat će svoj novi roman "Atentator" u četvrtak, 12. studenoga u 18:00 sati na štandu Stilus knjige u Paviljonu 5.
Što su pripremili nakladnici?
Ljubitelji knjiga, kao i svake godine, na Interliberu će pronaći brojne novitete, dugoočekivane nastavke omiljenih serijala, kao i izdanja po sajamskim cijenama.
U nastavku Vam donosimo samo neke novitete. Izbor je ogroman, za svakog ponešto. Za ljubitelje krimića Mozaik knjiga pripremila je "Obilježeni", osmi nastavak serijala o Cormoranu Strikeu Roberta Galbraitha, što je pseudnim po kojim piše autorica svima omiljenog Harryja Pottera, J.K. Rowling.
Obožavatelje Međuzemlja očekuju dva nova hrvatska izdanja: Nedovršene pripovijesti o Númenoru i Međuzemlju, koje otkrivaju manje poznate dijelove Tolkienove mitologije, te Hobit u stripu u izdanju Lumena.
Ove je godine među novitetima veik broj hitova s BookToka, od kojih izdvajamo "Yesteryear", "Theo od Goldena", "Volja mnogih", "Junak labirinta Carl" i "Kompleks".
Za ljubitelje romantasyja, sve popularnijeg žanra, izbor je ogroman, a ljubitelje Prythiana očekuje peti nastavak ACOTAR-a (Dvor trnja i ruža) - "Dvor narušenog sklada", koji je u Hrvatskoj izašao istovremeno sa svjetskom premijerom.
Školska knjiga i Lumen
Školska knjiga pripremila je šest knjiga iz četvrtog kola Djela Miroslava Krleže te nove naslove dvaju istaknutih akademika – zbirku pripovijesti "Lica naličja" Ivana Aralice i zbirku poezije "Postojbina" Drage Štambuka.
Na štandu nakladnika bit će i Homerovi epovi "Ilijada" i "Odiseja" te glasoviti epski spjev "Izgubljeni raj" Johna Miltona. Za najmlađe u ponudi su omiljene priče "Alisa u Zemlji čudesa", "Mala sirena", "Čarobnjak iz Oza" i "Otok s blagom", ali i nastavak "Malog princa" pod nazivom "Mali princ – Novo putovanje" u kojem popularni španjolski književnik Eloy Moreno uvodi malog princa u 21. stoljeće i upoznaje ga sa suvremenim svijetom digitalne otuđenosti, ekološke krize, migracija i nejednakosti.
Tu su i "Antička Grčka – Velika ilustrirana povijest", "Afrika – Velika ilustrirana povijest", "Dayton: Diplomacija – druga strana rata" Miomira Žužula, "UN, ljudska prava i sprječavanje masovnih zločina" Ivana Šimonovića i "13 stoljeća hrvatskoga pomorstva" Vjekoslava Maštrovića, kao i zbornik "Anatomija otmice" o otmici američkog zrakoplova TWA 355 u rujnu 1976. godine.
U ponudi će biti i povijesna biografija "Katarina Velika i Potemkin" Simona Sebaga Montefiorea, glazbena biografija "John&Paul – Ljubavne priče u pjesmama" u kojoj ugledni britanski autor Ian Leslie prati zajednički životni i stvaralački put dvojice iznimnih glazbenika i članova Beatlesa te ruši uvriježene mitove o partnerstvu koje je preoblikovalo kulturnu povijest svijeta.
Lumen donosi roman "Onaj koji je ostao" ukrajinsko-kanadske autorice Marije Reve, uvršten na širi popis za Bookerovu nagradu i među najbolje knjige 2025. godine prema izboru mnogih uglednih svjetskih medija, spaja crni humor, apsurd i potresnu stvarnost rata u Ukrajini.
U užem izboru za Bookerovu nagradu našao se i roman "Zemlja zimi" britanskog pisca Andrewa Millera. Riječ je o psihološki profinjenoj priči smještenoj u snijegom okovano englesko selo, u kojem se dva bračna para suočavaju s promjenama koje će im obilježiti život.
"Junak labirinta Carl", roman u kojem izvanzemaljci unište gotovo cijelu ljudsku civilizaciju, a preživjele pretvore u sudionike najokrutnijeg reality showa u svemiru. Prvi je to roman iz jednog od najpopularnijih svjetskih serijala Dungeon Crawler Carl Matta Dinnimana, američkog pisca koji vješto povezuje znanstvenu fantastiku, fantasy, akciju i LitRPG – novi popularni žanr u kojemu se pripovjedni postupci povezuju s pravilima računalnih igara.
Ljubitelje znanstvene fantastike razveselit će novo hrvatsko izdanje trilogije "Zaklada", kapitalnog djela Isaaca Asimova, koje ove godine slavi 75. obljetnicu prvog romana. Monumentalna SF trilogija koja je trajno preoblikovala žanr, pretvorivši svemirsku pustolovinu u veličanstveno istraživanje sudbine naše civilizacije, i danas otvara velika pitanja o budućnosti čovječanstva.
Obožavatelje Međuzemlja očekuju dva nova hrvatska izdanja: "Nedovršene pripovijesti o Númenoru i Međuzemlju", koje otkrivaju manje poznate dijelove Tolkienove mitologije, te "Hobit u stripu", raskošno ilustrirana adaptacija Bilbove pustolovine s dodatnim crtežima Davida Wenzela, objavljenima u toj knjizi prvi put.
U romanu "Đavoli iz Louduna", koji je prvi put preveden na hrvatski jezik, Aldous Huxley rekonstruira istinitu priču o svećeniku optuženom za vještičarenje u Francuskoj u 17. stoljeću, razotkrivajući oblike fanatizma, manipulacije i kolektivne histerije. U "Crnoj kući" Stephen King i Peter Straub kriminalističku istragu pretvaraju u mračnu pustolovinu koja povezuje horor i fantastiku te nastavlja priču koju je počeo u "Talismanu".
Znanstvenofantastični hit "Marsovac" i novo izdanje već poznatog romana "Projekt Spasitelj" Andyja Weira u izdanju Lumena dolaze u kolekcionarskom izdanju namijenjenom svim ljubiteljima znanstvene fantastike koji žele imati te svjetske uspješnice u najreprezentativnijem obliku.
U romanu "Volja mnogih" Jamesa Islingtona političke spletke i misterij ubojstva isprepleću se u epskoj fantaziji nadahnutoj starim Rimom. John Gwynne u drugom dijelu Sage o Krvokletima, naslovljenom "Glad bogova", nastavlja priču o ratnicima i božanskim silama nadahnutu nordijskom mitologijom.
Lumenovu ponudu zaokružuje romantasy. Tu su trilogija Charisse Weaks "Vještica lutalica" ("Skupljač vještica", "Grad ruševina" i "Vuk i vještica"), romani "Ples s vilinskim princom" Elise Kova i "Polukralj" Melisse Landers te posljednja dva dijela trilogije Bilo jednom slomljeno srce Stephanie Garber – "Balada o (ne)sretnoj ljubavi" i "Kletva za pravu ljubav".
Profil
Profil donosi "Yesteryear" Caro Claire Burke koji je postao međunarodni hit i prevodi se na 40 jezika. Prati influencericu Natalie koja na društvenim mrežama prikazuje savršen život na ranču, sve dok se jednoga dana ne probudi u stvarnosti u kojoj mora živjeti bez svih pogodnosti na koje je navikla. Prema romanu će biti snimljen film s Anne Hathaway.
Tu je i novi roman autorice nagrađivanog "Hamneta" Maggie O'Farrell, "Zemlja". Priča o Irskoj nakon Velike gladi, obiteljskim korijenima, kolonizaciji, preživljavanju i odnosu čovjeka prema zemlji i povijesti.
"Ono što prešućujemo" Elizabeth Strout novi je roman dobitnice Pulitzera, koji je u užem izboru za Bookerovu nagradu 2026. godine. Bavi se usamljenošću, ljudskim odnosima i pitanjem koliko zapravo poznajemo ljude koji su nam najbliži.
"Theo od Goldena" Allena Levija čitateljski je hit i uspješnica New York Timesa. Tajanstveni stranac dolazi u mali američki grad, kupuje portrete njegovih stanovnika i daruje ih ljudima koji su na njima prikazani, zauzvrat tražeći samo da mu ispričaju svoje životne priče.
"Crveni" Srđana Dragojevića novi je roman poznatog filmskog redatelja i autora. Kombinira satiru, avanturu i alternativnu povijest, a prati djelatnike tajnih službi bivše Jugoslavije koji pokušavaju stabilizirati multiverzum.
"Munjena Mabel" Sally Hepworth duhovit je psihološki triler o 81-godišnjoj Elsie Mabel Fitzpatrick, ženi koju susjedi pamte i po njezinoj burnoj prošlosti. Kada se u susjedstvu dogodi ubojstvo, ponovno se otvaraju pitanja o tome tko je ona zapravo.
Profil donosi i posljednja tri nastavka serijala o čudesnoj zemlji Narniji.
Mozaik knjiga
"Ne! je moć" nova je knjiga slovenskog autora i stručnjaka za komunikacije Aljoše Bagole, posvećena postavljanju granica, samopoštovanju i važnosti izgovaranja riječi "ne". Predstavljanje je najavljeno za 13. studenoga u 18 sati.
"Obilježeni" Roberta Galbraitha osmi je nastavak međunarodno uspješnog serijala o Cormoranu Strikeu i Robin Ellacott – mračan, slojevit i iznimno napet kriminalistički roman u kojem se isprepliću misteriozni nestanci, zločini, tajne i osjećaji koji više ne mogu ostati neizgovoreni.
"Gle što je maca dovukla" Jasona Rekulaka koji se nakon uspješnice "Teddy" vraća se novim nadnaravnim trilerom koji jezivu atmosferu, nepredvidive obrate i crni humor spaja s više od osamdeset stranica originalnih ilustracija. No ovdje crteži nisu samo dodatak priči. Oni su dio zagonetke, a možda i ključ za njezino rješenje.
Znanje i Vorto Palabra
Među iščekivanim naslovima nalaze se "Koraci", memoari slavnog glumca Sylvestera Stallonea o teškom djetinjstvu, počecima karijere, nastanku filma Rocky i putu do svjetske slave.
Posjetitelje očekuje i "Frida Kahlo i boje života" Caroline Bernard, romansirana biografija slavne meksičke slikarice, kao i "Živjeti poput stoika", Brigid Delaney o primjeni antičke filozofije u svakodnevnom životu.
Za ljubitelje krimića i trilera Znanje donosi "Nestali bez pozdrava" holivudske glumice Reese Whiterspoon i Harana Cobena. Riječ je o trileru punom obrata o kirurginji koja se nađe u opasnosti nakon nestanka svojeg pacijenta.
U ponudi je i "Moja krivnja" Mercedes Ron, prvi dio trilogije Krivi, o zabranjenoj ljubavi, obiteljskim tajnama i ilegalnim uličnim utrkama, kao i "U tekućem stanju: Ljubavna priča" Mariam Rahmani, satirični roman o mladoj znanstvenici koja pokušava pronaći bogatog supruga. "Osam života stoljetne varalice" Mirinae Lee povijesni je roman o Korejki koja tijekom gotovo cijelog stoljeća mijenja identitete kako bi preživjela.
Ljevak
Naklada Ljevak najavila je predstavljanje nove knjige Ivane Šojat "Voda", koje će se održati 12. studenoga u 18 sati u Paviljonu 5.
U ponudi na Interliberu nalazi se i "Ničiji sin" Yanna Martela (autora "Pijeva života"), povijesni i filozofski roman koji se bavi identitetom, podrijetlom, obiteljskim nasljeđem, mitovima i načinom na koji prošlost oblikuje našu sadašnjost.
Tu je i "Povratak u kolibu" Williama P. Younga, novi naslov autora "Kolibe", kao i "Bez dlake na jeziku", novo izdanje domaće autorice Rujane Jeger. Posebno se izdvaja i "Divljak" Sue Prideaux, biografija slikara Paula Gauguina, koja donosi nova istraživanja o njegovu životu i umjetničkom radu.
Posjetitelje čeka i "Crni rujan" Sandra Veronesija, priča o odrastanju, prvoj ljubavi, gubitku nevinosti i trenutku kada se siguran dječji svijet počinje nepovratno raspadati. Radnja je smještena u ljeto 1972. godine, u Fiumettu, na toskanskoj obali, gdje dvanaestogodišnji Gigio Bellandi s obitelji provodi ljetne praznike u kući koju svake godine unajmljuju.
Fraktura
Od domaće knjiženosti, Fraktura donosi "Mara Leib" Slobodana Šnajdera, povijesni roman o ženi čiji život obilježavaju ratovi i smjene država, od slavonskog sela do velikih povijesnih previranja. "Zašto nisam naučila kuhat" Slavenke Drakulić knjiga je o hrani, obiteljskim uspomenama, odrastanju i ženama, koju je autorica dovršila neposredno prije smrti.
"Gromova djeca" Snježane Banović roman je o zagrebačkoj glumačkoj školi, njezinim učenicima, profesorima, kazališnim zvijezdama i ljudima koji su ostali iza pozornice. "Ovdje počinje šuma" Monike Herceg prvi je roman pjesnikinje Monike Herceg, ispričan iz perspektive djevojčice koja odrasta u obitelji obilježenoj ratom, oskudicom i obiteljskim nasiljem.
Od strane književnosti izdvajamo "Putovanje ljudi Knjige" Olge Tokarczuk, pustolovni roman o skupini putnika koji u 17. stoljeću kreću u potragu za tajanstvenom knjigom. Tu je i "Božja luda na kraju svijeta", u kojoj autor Javier Cercas prati papu Franju na putovanju u Mongoliju i kroz reportažu propituje vjeru, smrt i mogućnost ponovnog susreta s voljenima.
"Ti & ja i Ti & ja i Ti & ja" Josie Lloyd i Emlyn Rees ljubavni je roman o bračnom paru koji dobiva priliku vratiti se u prošlost i pokušati promijeniti odluke koje su obilježile njihov život.
Egmont
Među naslovima koji će biti predstavljeni na sajmu izdvajaju se "Balada o palim zmajevima" Sarah A. Parker, nastavak fantastičnog hita "Kad se mjesec izlegao". "Vještica" Freide McFadden triler je o Juliji Barlow koja se useljava na staro imanje Pemberton i počinje istraživati njegovu mračnu prošlost i obiteljske tajne, a "Kako popraviti Božić" Lucy Score romantična blagdanska priča o televizijskoj zvijezdi Cat i gradskom upravitelju Noahu koji pokušavaju spasiti gradić pogođen olujom.
"72 sata s tobom" Darianne Schramm emotivan je roman o Sydney, koja može vidjeti koliko je vremena ljudima preostalo do smrti, i njezinoj misiji da im pomogne posljednje sate života učiniti vrijednima. "Virgin River" Robyn Carr popularni je ljubavni serijal, poznat i po Netflixovoj ekranizaciji, donosi priču o novim počecima, ljubavi i životu u malom kalifornijskom gradiću.
Stilus
Stilus knjiga za ovogodišnji Interliber ima zanimljiv izbor domaćih autora, svjetskih književnih hitova, trilera i publicistike. Među najvažnijim novijim izdanjima ističu se novi roman Jurice Pavičića i Lise See te novi naslovi Richarda Osmana i Jamesa Norburyja.
"Atentator" Jurice Pavičića kriminalistički je roman čija radnja počinje u Makarskoj, u veljači 2026., ubojstvom bivšeg državnog tajnika na poslovnoj konferenciji. Priča se razvija iz perspektive pet likova i propituje što se događa kada netko odluči uzeti pravdu u svoje ruke.
"Koliko sam sretan" Christiana Watsona bavi se srećom i pogledom na svakodnevni život. "Lovimo sjene" Richarda Osmana novi je kriminalistički roman autora popularnog serijala Klub istražitelja ubojstava četvrtkom.
"Isola" Allegre Goodman povijesni je roman nadahnut stvarnim događajima, o ženi koja se bori za opstanak, slobodu i vlastiti život. U ponudi je i "Kompleks" Aisling Rawle, roman koji spaja atmosferu reality-showa s temama ljudske prirode, moći i preživljavanja. Kritičari ga uspoređuju s kombinacijom Love Islanda i Gospodara muha.
Hena
Hena donosi "Sofijinu sumnju" Palome Sánchez-Garnice, obiteljsku dramu i politički roman smješten u Madrid, Pariz i podijeljeni Berlin. Priča je to o identitetu, ljubavi, tajnama i odlukama koje mogu promijeniti život.
"Oni koji ne umiru" Dane Grigorcea neobičan je roman smješten u Transilvaniju, u kojem se isprepliću groteska, humor, fantastika i politička kritika. Autorica se poigrava legendom o Drakuli i postsocijalističkom rumunjskom stvarnošću.
"Car radosti" Oceana Vuonga roman je o ljudima na rubu američkog sna, samoći, prijateljstvu i malim trenucima sreće koji životu daju smisao.
U ponudi je i novi roman autora uspješnice "Listanje kupusa" Igora Beleša, "Blatobran". Beleš se vraća svojim prepoznatljivim spojem humora, melankolije i priča o običnim ljudima.
Tu je i "Ovo nije zbogom" Han Kang, novi roman dobitnice Nobelove nagrade za književnost objavljen u rujnu. Radnja je povezana s otokom Jeju, obiteljskim sjećanjem i potisnutom poviješću. Autorica se bavi traumom, gubitkom i odgovornošću prema mrtvima.
Fokus
Najveća "zvijezda" na Fokusovom štandu ove će godine zasigurno biti "Dvor narušenog sklada" Sarah J. Maas, peti nastavak serijala Dvor trnja i ruža (ACOTAR). Tu je i "Dan vršidbe", dugo iščekivani povratak u svijet Empyreana Rebeccee Yarros.
Tu je i "Igra skrivača" Sørena Sveistrupa, novi triler autora romana "Čovjek od kestena". Detektivka Naia Thulin i Mark Hess istražuju nestanak samohrane majke, a tragovi upućuju na jezivu igru koja traje desetljećima.
"Odabrani" Johna Marrsa znanstvenofantastični je triler o britanskoj vladi koja državne tajne pohranjuje u ljudski um. Pet običnih ljudi postaju čuvari najpovjerljivijih informacija, ali istodobno i mete.
"Autokracija d. d." Anne Applebaum publicistička je knjiga Pulitzerom nagrađivane autorice o suradnji suvremenih autoritarnih režima, korupciji, propagandi i slabljenju demokracije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare