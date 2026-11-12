na interliberu
Klasici su ponovno u modi: Mladi čitatelji otkrivaju Homera i Miltona, a jedno djelo posebno ih intrigira
Velika djela svjetske književnosti ponovno privlače pozornost čitatelja, a među njima sve više i mlađih generacija. Homerove Ilijada i Odiseja te Izgubljeni raj Johna Miltona dobili su nova, raskošno opremljena izdanja koja su predstavljena u sklopu kolekcije Školske knjige. Riječ je o nastavku serijala u kojem je prošle godine objavljena Danteova Božanstvena komedija u novom prijevodu Mate Marasa.
Tri nova naslova, Ilijada i Odiseja u prijevodu Tome Maretića te Izgubljeni raj u prijevodu Mate Marasa, zasad su dostupna isključivo na Interliberu. Zbog velikog interesa, navode iz Školske knjige, već je naručena i druga naklada, koja će u knjižarama i internetskoj trgovini izdavača biti dostupna od 28. prosinca.
Od Troje do Odisejeva povratka kući
Homerovi epovi stoljećima nadahnjuju književnike, umjetnike i filmaše. Njihovu popularnost ponovno je potaknula i nova filmska adaptacija Odiseje u režiji Christophera Nolana.
Priča o kralju Itake koji se nakon Trojanskog rata deset godina pokušava vratiti kući mnogo je više od pustolovine ispunjene čudovištima, bogovima i opasnim iskušenjima. U njezinu je središtu univerzalna ljudska želja za povratkom obitelji i domu.
S druge strane, Ilijada čitatelja vodi u samo središte Trojanskog rata. Njezin glavni junak Ahilej, najveći grčki ratnik, ulazi u sukob s Agamemnonom i povlači se iz borbe. Na bojište se vraća nakon smrti prijatelja Patrokla, što vodi do legendarnog dvoboja s trojanskim junakom Hektorom. Ep tako otvara teme časti, bijesa, slave, hrabrosti i posljedica ljudskih odluka.
Treće djelo, Izgubljeni raj engleskog pjesnika Johna Miltona, nastalo u 17. stoljeću, donosi epsku obradu pobune Sotone, pada iz milosti te priče o Adamu i Evi. Osim religijskih motiva, Milton istražuje slobodu, pobunu, krivnju, iskušenje i ljudsku prirodu.
Djelo je snažno utjecalo na brojne književnike, među kojima su romantičarski pjesnici Byron, Shelley i Keats. Njegov odjek vidljiv je i u suvremenoj književnosti: Miltonov prikaz palog anđela Lucifera poslužio je kao jedan od nadahnuća za Tolkienovo oblikovanje Saurona u Gospodaru prstenova, dok je Philip Pullman isticao Miltonov utjecaj na trilogiju Njegova mračna građa.
Luksuzna izdanja s ilustracijama velikih umjetnika
Nova kolekcija posebna je i po vizualnom izgledu. Knjige imaju tvrdi uvez, zlatne detalje na koricama i obojene rubove stranica, a tekstove prate ilustracije poznatih umjetnika.
U Ilijadi i Odiseji većina ilustracija temelji se na neoklasicističkim predlošcima britanskog umjetnika Johna Flaxmana, dok Izgubljeni raj donosi 50 poznatih gravura francuskog ilustratora Gustavea Doréa, čiji su radovi obilježili i brojna izdanja Danteove Božanstvene komedije.
Mladi ponovno otkrivaju književne klasike
Zanimljiv je i podatak da klasična književnost sve više zanima pripadnike generacije Z. Kako ističe glavna urednica Školske knjige Miroslava Vučić, mladi sve češće posežu za djelima koja su donedavno bila ponajprije dio sveučilišnih programa, od Homera i Dantea do Miltona, Shakespearea i Jane Austen.
Posebno je zanimljiv njihov odnos prema Izgubljenom raju. Dok su starije generacije Miltonovo djelo uglavnom promatrale kao religijski ep o čovjekovu padu, mlađi čitatelji u njemu prepoznaju psihološki složene likove i moralne dvojbe bliske suvremenim pričama o antiherojima.
Lik Sotone tako postaje povod za rasprave o moći, karizmi, manipulaciji i posljedicama pobune. Upravo zato Miltonov ep ponovno privlači pozornost kroz čitateljske rasprave, književne podcaste i videoeseje.
Prema riječima Miroslave Vučić, zanimanje mladih za klasike pokazuje da digitalna kultura i književna tradicija ne moraju biti suprotstavljene.
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