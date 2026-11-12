Tri nova naslova, Ilijada i Odiseja u prijevodu Tome Maretića te Izgubljeni raj u prijevodu Mate Marasa, zasad su dostupna isključivo na Interliberu. Zbog velikog interesa, navode iz Školske knjige, već je naručena i druga naklada, koja će u knjižarama i internetskoj trgovini izdavača biti dostupna od 28. prosinca.