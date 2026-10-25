UGROŽAVANJE ZDRAVLJA
Česta pogreška pri liječenju prehlade zbog koje se možete osjećati još gore
Lijekovi koji se izdaju bez recepta mogu ublažiti simptome prehlade, no njihovo nepravilno kombiniranje može dovesti do uzimanja dvostruke doze iste djelatne tvari i ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.
Kad se prehladimo, najčešće se preporučuju odmor i unos dovoljno tekućine, a simptome mogu ublažiti i neki lijekovi koji se mogu kupiti bez recepta.
Liječenje prehlade uglavnom se svodi na ublažavanje simptoma dok se organizam bori protiv infekcije. Međutim, treba biti oprezan pri odabiru lijekova jer neki od njih sadrže više djelatnih tvari, a različiti proizvodi mogu sadržavati iste sastojke iako se prodaju pod različitim nazivima.
"Ti su lijekovi uglavnom sigurni ako se koriste prema uputama, ali mnogi pripravci protiv prehlade sadrže više djelatnih tvari. Različiti proizvodi mogu sadržavati istu djelatnu tvar, čak i kada se prodaju pod potpuno različitim nazivima", upozorio je dr. Joseph Lebovic, otorinolaringolog specijaliziran za bolesti nosa i sinusa u zdravstvenom centru Stony Brook Medicine u New Yorku.
Česta pogreška pri uzimanju lijekova protiv prehlade
On i još dvoje specijalista za bolesti uha, grla i nosa za časopis Parade upozorili su na čestu pogrešku pri uzimanju lijekova protiv prehlade.
Riječ je o uzimanju dvostruke doze lijeka, što može predstavljati ozbiljan, pa čak i životno ugrožavajući rizik. Do toga može doći i sasvim slučajno.
"Do uzimanja dvostruke doze najčešće dolazi kada osoba koristi dva različita lijeka koja sadrže istu djelatnu tvar ili više istih djelatnih sastojaka. Primjerice, pripravci Mucinex DM i Robitussin DM sadrže i gvaifenezin i dekstrometorfan", objasnio je Lebovic.
Što se dogodi u slučaju predoziranja protuupalnim lijekovima?
Rizik ovisi o vrsti lijeka i količini koja je uzeta. Primjerice, paracetamol može uzrokovati ozbiljno oštećenje jetre. Lebovic upozorava da se ta tvar nalazi u brojnim lijekovima koji se izdaju bez recepta, ali i u onima za koje je potreban recept, uključujući kombinirane pripravke protiv prehlade.
Prema američkoj Agenciji za hranu i lijekove (FDA), najveća ukupna dnevna doza paracetamola za zdrave odrasle osobe iznosi 4000 miligrama tijekom 24 sata. U taj iznos potrebno je uračunati sve lijekove koji sadržavaju paracetamol.
Nesteroidne protuupalne lijekove, poput ibuprofena, također treba uzimati u skladu s uputama.
"U slučaju predoziranja, nesteroidni protuupalni lijekovi mogu izazvati krvarenje u probavnom sustavu i čireve, ali i povećati rizik od srčanog i moždanog udara", rekla je dr. Margarita Bruni, specijalistica otorinolaringologije u zdravstvenom sustavu Northwell Health.
"Dekongestivi, poput pseudoefedrina, u prevelikim dozama mogu izazvati uznemirenost, drhtavicu, napadaje i srčane komplikacije", dodala je.
Za koju kombinaciju lijekova je potreban poseban oprez?
Poseban oprez potreban je i pri kombiniranju lijekova protiv prehlade koji sadržavaju antihistaminike, iako je san važan tijekom bolesti.
"To može izazvati izrazitu pospanost", upozorila je dr. Christina H. Fang, liječnica na odjelu za otorinolaringologiju zdravstvenog centra Montefiore i docentica na Medicinskom fakultetu Albert Einstein.
Lebovic posebno ističe da treba izbjegavati kombiniranje lijekova koji izazivaju pospanost ako osoba mora voziti.
Koliko lijekova protiv prehlade smijemo uzeti tijekom dana?
"Ne postoji jedinstvena dnevna doza koja vrijedi za sve lijekove protiv prehlade", objasnio je Lebovic.
Odgovarajuća doza ovisi o nekoliko čimbenika:
- djelatnoj tvari
- farmaceutskom obliku i sastavu lijeka
- dobi osobe, a ponekad i njezinoj tjelesnoj težini
- drugim lijekovima koje osoba uzima
- postojećim zdravstvenim problemima.
"Najpouzdaniji način da saznate odgovarajuću dozu jest da pročitate upute za konkretan lijek koji uzimate", rekao je Lebovic. "U njima je navedeno koliko lijeka treba uzeti, koliko često, koja je najveća dnevna količina i na koja upozorenja treba obratiti pozornost."
Kao primjer ponovno je naveo paracetamol, za koji FDA propisuje najveću ukupnu dozu od 4000 miligrama tijekom 24 sata za zdrave odrasle osobe.
"To je gornja granica, a ne količina kojoj treba težiti. Za neke ljude, uključujući osobe s bolestima jetre ili drugim čimbenicima rizika, odgovarajuća doza može biti znatno niža", istaknuo je.
Lijekovi protiv prehlade koji se izdaju bez recepta mogu pomoći u ublažavanju simptoma, ali važno ih je pravilno koristiti. Stručnjaci su izdvojili tri ključna savjeta za njihovu sigurnu primjenu.
Različiti lijekovi mogu sadržavati iste djelatne tvari
Lebovic ističe da je poznavanje sastava lijekova najbolji način da se izbjegne slučajno uzimanje dvostruke doze.
"Uvijek pročitajte dio uputa u kojem su navedene djelatne tvari, osobito ako koristite više od jednog lijeka. Provjerite ponavljaju li se neki sastojci", savjetovao je.
Ako niste sigurni smijete li kombinirati određene lijekove, prije uzimanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
Odaberite lijek prema simptomu koji želite ublažiti
Lijekovi protiv prehlade ublažavaju simptome, ali ne moraju nužno ubrzati oporavak. "Prehladu uzrokuju virusi i potrebno je vrijeme da bolest prođe", objasnila je Bruni.
Prema njezinim riječima, kombinirani pripravci koji sadržavaju više djelatnih tvari često nisu potrebni jer mogu nepotrebno povećati rizik od nuspojava. U mnogim je slučajevima dovoljan lijek s jednom djelatnom tvari namijenjen ublažavanju određenog simptoma.
Provjerite utječe li lijek na postojeće bolesti i terapiju
Fang upozorava da pojedini sastojci lijekova protiv prehlade mogu povisiti krvni tlak, izazvati pospanost ili stupiti u interakciju s drugim lijekovima, uključujući one koji se koriste za liječenje anksioznosti.
Zbog toga savjetuje da se prije uzimanja takvih pripravaka posavjetujete s liječnikom, osobito ako već uzimate određenu terapiju ili imate kronične zdravstvene probleme.
Sva tri specijalista slažu se da se u slučaju bilo kakve nedoumice o lijekovima protiv prehlade treba obratiti liječniku ili ljekarniku.
Tako se može izbjeći slučajno predoziranje i ozbiljne zdravstvene komplikacije.
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