Uzrokuje li hladnoća prehladu? Evo što se zapravo događa s vašim tijelom zimi

Sveukupno, dokazi pružaju jasnu sliku o tome što hladno vrijeme čini, a što ne čini. Niske temperature povezane su s većom učestalošću respiratornih infekcija, uključujući gripu i koronaviruse, osobito u umjerenim klimatskim područjima tijekom zime. Laboratorijska i okolišna istraživanja pokazuju da virusi dulje preživljavaju i lakše se šire u hladnom i suhom zraku.