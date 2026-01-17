Kako razlikovati gripu od obične prehlade

Gripa, s druge strane, napada cijelo tijelo, ne samo respiratorni sustav. Karakteristična je duboka bol u mišićima i zglobovima koja zahvaća svaki mišić od čela do stopala. Temperatura je često visoka, između 39 i 40 °C, osobito prva dva do tri dana, a prate je tresavica i zimice čak i pod nekoliko deka. Suhi, uporan kašalj može trajati tjednima nakon što ostali simptomi nestanu. Ljudi s gripom opisuju osjećaj kao da im je netko ispustio baterije. Ovo nije umor koji se rješava kavom. Kod djece se češće nego kod odraslih javljaju mučnina i povraćanje.