VRIJEDNI SAVJETI
Mučite se s prehladom? Ovo je pet savjeta kako ublažiti simptome
Iako ne postoje posebni lijekovi koji liječe gripu i prehladu, neke jednostavne mjere mogu pomoći u ublažavanju simptoma i poboljšanju općeg osjećaja.
Većina ljudi prehladu dobije zimi, suočavajući se s umorom, curenjem nosa, kihanjem, kašljem i začepljenošću. I samo ove sezone neuobičajeno rani val gripe pogodio je milijune ljudi diljem Europe.
Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), sezona gripe, koja inače traje od sredine studenoga do kraja svibnja, u 2025. započela je tri do četiri tjedna ranije nego u prethodne dvije sezone.
Agencija navodi da je cirkulacija virusa gripe i dalje visoka, ali je nedavno dosegnula vrhunac, prenosi Euronews. Iznimka nije ni Hrvatska, u kojoj je povećan broj oboljelih.
Simptomi gripe kod većine zdravih odraslih osoba traju do tjedan dana, dok prehlada obično traje oko dva tjedna. Iako ne postoji specifičan lijek, jednostavne mjere mogu olakšati tegobe i ubrzati oporavak.
Pijte dovoljno tekućine
Dovoljan unos vode svakodnevno može spriječiti začepljenost, razrijediti sluz i ojačati imunološki sustav.
Sokovi, juhe te voda s medom, limunom ili đumbirom mogu pomoći kod dehidracije i nadraženosti dišnih putova, a topli napitci često djeluju najbolje.
Ipak, nisu sve tekućine korisne. Treba izbjegavati alkohol, kavu i druga pića s kofeinom jer mogu djelovati diuretski, pogoršati dehidraciju te pojačati kašalj, začepljenost nosa i grlobolju.
Ublažavanje grlobolje
Tekućine se mogu koristiti i za grgljanje kako bi se smanjila upala grla i uklonila sluz. Miješanje jedne čajne žličice soli u čaši tople vode i grgljanje može ublažiti bol i neugodu.
Osigurajte si dovoljno odmora
Tijelu je potreban odmor kako bi se borilo protiv virusa i oporavilo od bolesti. Spavanje između sedam i devet sati noću, kao i kraći odmori tijekom dana, pomažu imunološkom sustavu i ubrzavaju ozdravljenje.
Lagane aktivnosti poput joge ili kratkih šetnji mogu se preporučiti kod blagih simptoma.
Tijekom gripe, kada je prisutna povišena temperatura ili ako simptomi zahvaćaju prsa, treba izbjegavati svaku tjelesnu aktivnost kako bi se spriječile komplikacije.
Ovlažite prostor
Suhi zrak može pogoršati simptome prehlade i grlobolju. Vlažniji zrak pomaže u ublažavanju začepljenosti jer ovlažuje dišne putove i olakšava uklanjanje sluzi.
Veća vlažnost zraka može također smanjiti vrijeme preživljavanja nekih respiratornih virusa u zraku.
Uzimajte odgovarajuće lijekove
Iako ne postoje lijekovi koji liječe prehladu, neki mogu pomoći u ublažavanju simptoma. Važno je, međutim, uzimati prave lijekove i ne pretjerivati.
Dekongestivi za začepljen nos, poput fizioloških sprejeva ili kapi, mogu pomoći kod otežanog disanja.
Lijekovi protiv bolova, poput ibuprofena, mogu ublažiti neke simptome i sniziti temperaturu kod odraslih osoba.
Važno je ne uzimati antibiotike jer ne djeluju na virusne infekcije, a njihova nepotrebna uporaba može dovesti do otpornosti bakterija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare