Simptomi gripe bez temperature

Što je s lijekovima? Analgetici i antipiretici mogu ublažiti bolove i nelagodu, ali ne liječe sam uzrok bolesti. Antivirusni lijekovi poput oseltamivira ili peramivira mogu biti djelotvorni ako se uzmu unutar prva dva dana od pojave simptoma. No ti se lijekovi ne kupuju na vlastitu ruku – propisuje ih liječnik, i to najčešće osobama iz rizičnih skupina ili onima s izraženijim simptomima. Važno je napomenuti da antibiotici nemaju nikakav učinak na gripu jer je gripa virusna, a ne bakterijska infekcija. Uzimanje antibiotika "za svaki slučaj" ne samo da ne pomaže, nego može narušiti crijevnu floru i stvoriti otpornost bakterija na lijekove.