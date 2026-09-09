ZABRINJAVAJUĆI REZULTATI
Novo istraživanje: Paracetamol u trudnoći mogao bi utjecati na plodnost kćeri
Uzimanje paracetamola tijekom trudnoće moglo bi utjecati na plodnost i vrijeme nastupa menopauze kod kćeri, pokazuje studija objavljena u časopisu Human Reproduction Open, prema kojoj su djevojčice čije su majke tijekom trudnoće uzimale taj lijek imale manje jajnike, maternicu i manji broj folikula.
U ranoj fazi trudnoće, prije 17. tjedna, uzimanje paracetamola bilo je povezano s približno 40 posto manjim volumenom jajnika i 13 posto manjim volumenom maternice kod kćeri. Uzimanje lijeka od 17. tjedna nadalje bilo je povezano s 23 posto manjim brojem folikula, struktura u jajnicima koje sadrže nezrele jajne stanice.
U podskupini djevojčica koje su bile izložene paracetamolu samo u ranoj fazi trudnoće zabilježene su i niže razine hormona AMH, koji se smatra pokazateljem jajničke rezerve.
Istraživački tim predvođen Margit Bistrup Fischer iz bolnice Rigshospitalet u Kopenhagenu navodi da su rezultati u skladu s ranijim istraživanjima na životinjama koja upućuju na mogućnost da izloženost paracetamolu tijekom trudnoće dovodi do smanjene plodnosti i kraćeg reproduktivnog razdoblja kod ženskih potomaka.
Analize su također pokazale odnos između doze i učinka – što je izloženost paracetamolu bila veća, to su uočene promjene bile izraženije.
Ipak, rezultati ne dokazuju da je paracetamol uzrok tih promjena. Riječ je o opservacijskoj studiji, a tek bi dugoročno praćenje moglo pokazati imaju li uočene razlike stvarne posljedice na plodnost ili vrijeme nastupa menopauze.
Istraživanje na stotinama trudnica i djevojčica
Fischer i njezini kolege analizirali su podatke 685 žena u prvom tromjesečju trudnoće. Trudnice su svaka dva tjedna prijavljivale jesu li uzimale paracetamol, a analizirani su i uzorci njihova urina.
Nakon poroda pregledane su 302 kćeri, u prosječnoj dobi od 106 dana.
Žene su, prema navodima istraživača, uzimale relativno male količine paracetamola, a nijedna nije prekoračila preporučenu maksimalnu dnevnu dozu od 4000 miligrama. Najčešći razlog uzimanja bile su glavobolje ili migrene, a zatim drugi bolovi, osobito mišićno-koštani.
Istraživači su analizirali i podatke zasebne skupine od 1210 djevojčica koje su praćene od dojenačke do adolescentne dobi.
U toj skupini majčino uzimanje paracetamola tijekom trudnoće bilo je povezano s manjom maternicom kod kćeri tijekom puberteta te manjim volumenom jajnika tijekom adolescencije. Autori smatraju da to upućuje na mogućnost da se uočene razlike zadrže i nakon ranog djetinjstva.
Treba li mijenjati preporuke?
U popratnom komentaru objavljenom u istom časopisu Christian De Geyter iz Sveučilišne bolnice u Baselu istaknuo je važnost rezultata te ocijenio da bi preporuke o primjeni paracetamola tijekom trudnoće trebalo preispitati.
Paracetamol je najčešće korišten lijek protiv bolova i za snižavanje temperature tijekom trudnoće te se diljem svijeta preporučuje kao prvi izbor za ublažavanje bolova i povišene temperature.
Fischer, međutim, upozorava da žene koje su tijekom trudnoće uzimale paracetamol ne bi trebale biti uznemirene zbog rezultata.
"Naša studija ispitivala je povezanosti na razini populacije i ne može predvidjeti što će se dogoditi pojedinoj ženi ili djetetu", naglasila je.
Dodala je da su mnoge žene koje su tijekom trudnoće uzimale paracetamol imale kćeri čije su mjere jajnika bile slične onima kod djevojčica čije majke nisu uzimale lijek.
Trumpova tvrdnja o autizmu nije potvrđena
Američki predsjednik Donald Trump prošle je godine na konferenciji za novinare upozorio trudnice da ne uzimaju paracetamol, koji je u SAD-u poznat pod trgovačkim nazivom Tylenol.
Pritom je sugerirao povezanost lijeka s autizmom kod djece, no stručnjaci su toj tvrdnji snažno proturječili. Nekoliko mjeseci poslije objavljen je pregledni rad koji je pokazao da uzimanje paracetamola tijekom trudnoće ne povećava rizik od autizma, ADHD-a ili intelektualnih teškoća.
Fischer stoga naglašava da nova saznanja ne bi trebala obeshrabriti žene od uzimanja paracetamola kada je on medicinski potreban. Rezultati bi, prema njezinu mišljenju, prije svega trebali potaknuti razgovor s liječnikom o tome kada je lijek doista potreban i kada se mogu razmotriti alternativni pristupi.
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