Filmovi kojima se uvijek rado vraćamo, zavirite u popis najpopularnijih božićnih filmova

Božićni filmovi jedna su od onih stvari kojima se uvijek ponovno vraćamo. A blagdansko ozračje, niske temperature i klasici upravo su ono što nam je potrebno za idealno božićno filmsko večer.

Ako još uvijek ne znate koje filmove pogledati ove blagdane, udobno se smjestite i ne brinite jer donosimo vam listu najpopularnijih božićnih filmova prema IMDb-u.

1. Love Actually (2003)

“Love Actually” šarmantna je ljubavna komedija, bez ciničnog odmaka, namijenjena romanticima kojima nikad nije previše sretnih završetaka. Ljubav u mnogim njezinim formama i izvrsni glumci i zanimljivi likovi od početka do kraja filma intrigiraju i privlače gledatelja, uvlačeći ga u čarobni svijet ljubavi. Za dobro nijansirani humor zaslužan je Richard Curtis, scenarist najuspješnijih suvremenih britanskih komedija.

2. Home Alone (1990)

S provalnicima se nije lako obračunati, ali ne i ako ste Kevin McCallister, dječak kojeg glumi Macaulay Caulkin. Kada Kevinova mnogobrojna obitelj u potpunoj strci odjuri na aerodrom odakle leti u Pariz, gdje će provesti tri dana božićnih praznika, nitko ni ne sluti kako su kod kuće ostavili dječaka. Majka primijeti da nema Kevina tek u zrakoplovu, a sva njezina nastojanja da se vrati u Chicago ne daju rezultate. Za to vrijeme Kevin uživa u svojoj slobodi sve dok kuća McCallisterovih ne postane meta dvojici provalnika, Harryju (Joe Pesci) i Marvu (Dan Stern), koji očekuju lak posao u kući koju čuva samo, po njihovoj procjeni, bespomoćni dječak. Ali procjena im se pokaže krivom.

3. National Lampoon’s Christmas Vacation (1989)

“Najluđi Božić” urnebesna je komedija, inače dio filmske serije National Lampoon’s Vacation, popularnih komedija koje prikazuju nevolje u obitelji Griswold, prosječne američke obitelji kojoj se svaki praznik, ljetovanje ili izlet pretvori u noćnu moru. Zajednički nazivnik tih filmova glumački je par Chevy Chase i Beverly D’Angelo, sjajni i vrlo omiljeni američki komičari. Film je postigao velik uspjeh i jedna je od najpopulranijih američkih božićnih komedija svih vremena. Režirao ga je kanadski redatelj Jeremiah S. Chechik. Četveročlana obitelj Griswold tipična je američka obitelj koju je uhvatilo predbožićno ludilo.

4. Elf (2003)

Jednog Badnjaka prije mnogo, mnogo godina, jedna se beba uvukla u torbu Djeda Božićnjaka punu poklona i igračaka, a da on to uopće nije primijetio. Odgajan kao vilenjak, Buddy (Will Ferrell) naposljetku ipak odrasta u čovjeka tri puta većeg i od najvećeg vilenjaka te uviđa kako se nikada neće uklopiti u život na Sjevernom polu. Ove godine Buddy odluči pronaći svoje pravo mjesto u svijetu, točnije – New Yorku. On uspije pronaći svoga pravog oca, Waltera (James Caan), koji se nalazi na listi zločestih Djeda Božićnjaka, i desetogodišnjeg brata koji uopće ne vjeruje u djedicu s poklonima i vilenjake! Buddy shvaća kako je njegov zadatak spasiti Božić za svoju obitelj, New York i cijeli svijet.

5. How the Grinch Stole Christmas (2000)

“Kako je Grinch ukrao Božić” zabavan je i simpatičan film za djecu nastao po istoimenoj knjizi iz pedesetih autora Dr. Seussa, a također i istoimenoga animiranoga filma iz 60-ih godina. Stanovnici gradića Who odbacili su Grincha (Jim Carrey) dok je bio dijete zbog njegove ružnoće i zlobe. Nakon toga, on se povukao u spilju izvan mjesta i zamrzio ljude, što osobito dolazi do izražaja u vrijeme blagdana, kada su svi sretni, opušteni i međusobno se darivaju. Naravno, ni gradić Who nije ravnodušan prema njemu, te im on nikada nije dobrodošao. Jednoga dana stvari se promijene nakon što Grinch upozna Cindy Lou (Taylor Momsen), naivnu i dobrodušnu djevojčicu kojoj on slučajno spasi život.

6. The Grinch (2018)

Ovo je animirani film, a ne verzija Jima Carreya. Temeljena na popularnoj knjizi dr. Seussa, ovaj animirani film prati zelenokosog Grincha čija je glavna misija upropastiti Božić stanovnicima Whovillea.

7. Die Hard (1988)

“Umri muški” prvi je u serijalu istog naslova u kojima Bruce Willis glumi policajca Johna McClanea koji se uvijek nađe u opasnim situacijama. Uz majstorsku režiju (prvi i treći film trilogije režirao je John McTiernan, a drugi Renny Harlin) i izvrstan scenarij u kojem je napetost prožeta humorom, karakteri dobro smišljeni, a akcija nije sama sebi svrhom, Bruceu Willisu pripada zasluga za planetarnu popularnost ovog serijala. Njujorški policajac John McClane putuje u Los Angeles u posjet svojoj supruzi Holly (Bonnie Bedelia) koja je postigla uspješnu karijeru u multinacionalnoj kompaniji Nakatomi. McClane u L. A. dolazi na sam Božić i ne sluti da će događaji koji slijede poremetiti njegov susret s obitelji jer istodobno grupa njemačkih terorista, predvođenih Hansom Gruberom, zauzima zgradu.

8. Home Alone 2: Lost in New York (1992)

Veliki talenti Chrisa Columbusa i Johna Hughesa ponovno su se spojili u jednako komičnom nastavku avantura mladog Kevina McCallistera. Kevin (Macaulay Culkin) je siguran da se riješio napornog para zločinaca, ali Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern) doputovali su u New York s genijalnim planom pljačke velikog dućana igračaka. Ne znajući da su njegovi stari protivnici u gradu, Kevin uživa “peglajući” očevu karticu dok se roditelji bezbrižno odmaraju na Floridi.

9. Polar express (2004)

Animirana obiteljska pustolovna fantazija “Polar Express”, nominirana za tri Oscara, treći je zajednički projekt slavnih oskarovaca Toma Hanksa i redatelja Roberta Zemeckisa. Riječ je o ekranizaciji istoimene slikovnice Chrisa Van Allsburga. Na Badnju večer jedan dječak počinje sumnjati u postojanje Djeda Božićnjaka. Premda ga otac, majka i mlađa sestra uvjeravaju da Djed Božićnjak uistinu postoji, dječak zaključi da darove za svu djecu svijeta nije moguće smjestiti u jednu vreću, kao i da nije izvedivo cijeli svijet obići tijekom samo jedne noći. Dok vani pada snijeg, točno pet minuta prije ponoći pred njegovom se kućom zaustavi starinski vlak, a simpatični ga kondukter (Tom Hanks) pozove da s ostalom djecom krene na put prema Sjevernom polu.

10. It’s a Wonderful Life (1946)

Nominirana za pet Oscara te ovjenčana Zlatnim globusom u kategoriji najboljeg redatelja, fascinantna drama s elementima humora velikog Franka Capre općenito se drži jednim od najboljih i najvažnijih filmova u povijesti sedme umjetnosti. Dok na Badnju večer u slikovitom provincijskom gradiću Bedford Fallsu pada snijeg, očajni George Bailey (Jimmy Stewart) pritisnut velikim novčanim dugovima i pod utjecajem alkohola odluči skokom u rijeku počiniti samoubojstvo. Želeći ga spasiti, sveti Josip u pomoć Georgeu odluči poslati blagog Clarencea (Henry Travers), anđela drugog razreda kojem bi upravo ovaj “slučaj” mogao pomoći u napredovanju i dobivanju krila.

11. Santa Clause (1994)

Scott uz pomoć sina zamjeni Djeda Božićnjaka koji je pao sa krova i ozljedio se .Scott oblači njegovo odjelo i nastavlja njegovu misiju. Uskoro sazna da njegova uloga novoga Djeda Božićnjaka nije privremena. Scott Calvin (Tim Allen), je rastavljeni otac, koji se s novim očuhom svojega sina, bori za njegovu naklonost. Njihov se napeti odnos počne popravljati kada se igrom sudbine Scott počne pretvarati u Djeda Božićnjaka. Kada aktualni Djed Božićnjaka padne s krova na sam Badnjak, Scott odijene Djedovo odijelo i uz pomoć svojega sina pristane privremeno mijenjati Djeda Mraza. No, uskoro saznaje da njegova nova uloga nije na određeno vrijeme.

12. White Christmas (1954)

Skladatelj i autor teksta pjesme “White Christmas” (1942) slavni je Irvin Berlin. Ipak, “White Christmas” ga je učinio besmrtnim, pa je istoimeni film iz 1954. s Bingom Crosbyjem tek razbibrižna reminiscencija na raniji uspjeh. Redom izvrsne skladbe, koreografija i kamera odlike su ovog mjuzikla pri čemu je Berlin oduševio s nekoliko pjesama, a najviše s “Count Your Blessings Instead of Sheep”, nominiranoj za Oscara.

