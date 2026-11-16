STARI VIŠE OD 30 GODINA
Je li ovo najluđa nagradna igra? U BiH kao glavnu nagradu možete osvojiti rabljeni Golf
U susjednoj Bosni i Hercegovini organizirana je neobična nagradna igra u kojoj se kao glavne nagrade dijele dva rabljena Volkswagen Golfa 2, automobila koji su proizvedeni prije više od 30 godina.
Nagradna igra organizirana je povodom 50. obljetnice poznatog proizvođača slatkiša Jaffe, koji je odlučio proslaviti jubilej kampanjom pod nazivom "Jaffa slavi 50 godina". Sudionici tako imaju priliku osvojiti automobile koji su nekoć bili vrlo popularni, a danas su već više od tri desetljeća stari, prenosi Automobiliona.
Kampanja se provodi od 15. listopada do 30. studenoga 2026. godine, a njezin slogan glasi "Trendovi prolaze, legende ostaju". Glavne nagrade u skladu su s tom porukom – riječ je o dva primjerka Volkswagen Golfa druge generacije.
Oba automobila prethodno su bila rabljena, a posebno su nabavljena i restaurirana za potrebe nagradne igre.
Osim automobila, sudionicima su na raspolaganju i druge nagrade, među kojima su gramofoni, Bingo vaučeri i paketi Jaffinih proizvoda. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 64.270,89 konvertibilnih maraka.
Plavi benzinac i narančasti dizelaš
Nagradni fond podijeljen je prema administrativnom ustroju Bosne i Hercegovine. Tako će sudionici iz Federacije BiH imati priliku osvojiti plavi Golf 2 iz 1989. godine. Automobil ima pet vrata i benzinski motor zapremnine 1,2 litre, snage 55 konjskih snaga. Njegova vrijednost, prema pravilima nagradne igre, iznosi 13.429,08 KM s PDV-om, odnosno približno 6800 eura.
U Republici Srpskoj glavna je nagrada narančasti Golf 2 proizveden 1985. godine. I taj automobil ima pet vrata, ali ga pokreće dizelski motor od 1,5 litara, također snage 55 konjskih snaga. Procijenjena vrijednost mu je 12.803,31 KM s PDV-om, što je oko 6550 eura.
Prema pravilima, oba će vozila dobitnicima biti predana tehnički ispravna, ali bez jamstva.
Brčko distrikt ima zaseban nagradni fond, no u njemu nema automobila. Najvrjednije nagrade za sudionike na tom području su gramofoni Mikado Nostalgia i Bingo vaučeri.
Kako sudjelovati u nagradnoj igri?
Za sudjelovanje je potrebno u jednoj kupnji u nekoj od trgovina Bingo kupiti najmanje dva proizvoda iz Jaffa Cakes asortimana.
Nakon kupnje potrebno je poslati SMS poruku na broj 091 112 413. U poruci treba navesti broj fiskalnog računa, odnosno BF ili PFR, ime i prezime te grad, pri čemu se svi podaci odvajaju razmakom. Cijena SMS poruke iznosi 0,10 KM uvećano za PDV.
Prijava je moguća i putem internetske stranice jaffanagradjuje.ba.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati punoljetne osobe s prebivalištem na području entiteta ili distrikta u kojem su kupile proizvode koji sudjeluju u nagradnoj igri. To znači da osobe koje kupuju proizvode u Hrvatskoj nemaju pravo sudjelovanja.
Izvlačenje automobila početkom prosinca
Tjedna izvlačenja nagrada održavaju se četvrtkom u 11 sati u Sarajevu. Organizatori će podijeliti ukupno 85 gramofona, 90 Bingo vaučera u vrijednosti od 100 KM te 450 paketa Jaffinih proizvoda.
Dobitnici dvaju automobila bit će izvučeni 1. prosinca 2026. godine, zajedno s dobitnicima posljednjih tjednih nagrada.
Oni koji osvoje neku od nagrada bit će o tome obaviješteni SMS porukom na dan izvlačenja. Nakon toga imaju 48 sati da dostave osobne podatke i fotografiju računa kojim dokazuju kupnju. Zbog toga je važno sačuvati originalni račun jer organizator može zatražiti njegovu provjeru.
Da dio nagrada ne završi kod dobitnika, pokazuje i podatak s internetske stranice nagradne igre. Nakon prvog izvlačenja, održanog 22. listopada, od ukupno 79 nagrada njih 14 nije dodijeljeno. Razlog je bio nedovoljan broj valjanih prijava među izvučenim i zamjenskim dobitnicima.
Nagradna igra tako donosi prilično neobičan izbor glavnih nagrada za obilježavanje 50. obljetnice brenda. Umjesto novih automobila, organizatori su se odlučili za dva rabljena Golfa 2, model koji u Bosni i Hercegovini i dalje ima posebno mjesto među ljubiteljima automobila.
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