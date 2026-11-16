Nagradna igra organizirana je povodom 50. obljetnice poznatog proizvođača slatkiša Jaffe, koji je odlučio proslaviti jubilej kampanjom pod nazivom "Jaffa slavi 50 godina". Sudionici tako imaju priliku osvojiti automobile koji su nekoć bili vrlo popularni, a danas su već više od tri desetljeća stari, prenosi Automobiliona.