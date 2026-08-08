Jedan od najpopularnijih: Ovaj model Golfa više ne možete kupiti u Hrvatskoj

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Volkswagen nastavlja s velikim promjenama u svojoj ponudi, a jedna od njih posebno će odjeknuti među hrvatskim vozačima. Golf se više ne može naručiti s dizelskim motorom, čime se polako zatvara poglavlje koje je desetljećima bilo gotovo neodvojivo od ovog popularnog modela

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Sličan potez Volkswagen je ranije povukao u Velikoj Britaniji, gdje je razlog bila slaba potražnja za dizelašima. Je li isti razlog presudio i u Hrvatskoj, nije poznato.

Golf se dosad nudio s 2,0-litrenim TDI motorom u dvije izvedbe – sa 116 KS i ručnim mjenjačem te sa 150 KS i automatikom. U ponudi sada ostaju benzinske i plug-in hibridne verzije, piše Automobiliona.

Stiže hibridna zamjena

Za kupce kojima je važna niska potrošnja Volkswagen priprema novi Golf Hybrid, prvi klasični hibrid u ponudi ovog modela.

Razvijat će 170 KS, a Volkswagen najavljuje između 10 i 15 posto manju potrošnju goriva u usporedbi s Golfom 1.5 eTSI sa 150 KS. U gradskoj vožnji ušteda bi mogla dosegnuti 35 posto. Od 0 do 100 km/h novi hibrid ubrzavat će za 7,5 sekundi.

Promjene se ne zaustavljaju na Golfu. Iz ponude je nestao i Polo GTI, koji bi trebao dobiti električkog nasljednika u obliku modela ID.Polo GTI sa 226 KS.

I Touran izgubio bitku sa SUV-ovima

Potpuno je završena i proizvodnja Tourana. Volkswagenov obiteljski monovolumen proizvodio se od 2002. do 2026. godine, ali je nakon više od dva desetljeća izgubio bitku sa sve popularnijim SUV-ovima.

Nestanak Golfa TDI tako je još jedan pokazatelj velikih promjena u Volkswagenovoj ponudi, u kojoj klasične dizelske modele sve više zamjenjuju hibridi i električni automobili.