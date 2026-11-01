procvat drevne tehnike
Mućkanje ulja u ustima: Prirodna i učinkovitija vodica za ispiranje usta ili gubitak vremena?
Prije nego što su postojale paste za zube, koristilo se kokosovo ulje. Bez četkice za zube, mnogi naši preci mućkali su ulje u ustima i provlačili ga između zuba.
Ta drevna praksa danas ponovno doživljava procvat, piše CNN.
Mućkanje ulja u ustima, poznato kao oil pulling, preplavilo je internet. Neki korisnici društvenih mreža objavljuju svoje rutine: zagrabe žlicu kokosova ulja iz staklenke, stave ga u usta i, nakon što se otopi, mućkaju ga i provlače između zuba od pet do 20 minuta.
Zatim ga ispljunu, prije uobičajenog pranja zuba četkicom i čišćenja zubnim koncem. Postupak ponavljaju nekoliko puta tjedno. Riječ je o svojevrsnoj prirodnoj vodici za ispiranje usta. Neki tvrde da mućkanje ulja može izbijeliti zube i osvježiti dah. Drugi smatraju da pridonosi zdravijem oralnom mikrobiomu, koji je povezan sa zdravljem crijeva.
Drevna praksa ponovno je u modi
Mućkanje ulja u ustima praksa je stara tisućama godina. Korijene vuče iz ajurvedske medicine, tradicionalnog indijskog sustava liječenja.
Način na koji je današnji influenceri predstavljaju gotovo je identičan drevnoj tehnici. Ona podrazumijeva mućkanje jestivog ulja, poput kokosova, suncokretova ili maslinova, u ustima tijekom najviše 20 minuta, nakon čega se ulje ispljune.
Prema ajurvedskoj tradiciji, vjerovalo se da se na taj način iz usta izvlače toksini i nečistoće.
Pod tim se nečistoćama podrazumijeva nakupljeni zubni plak, odnosno mješavina bakterija iz usne šupljine i ostataka hrane koji se lijepe za zube. Budući da je oralno zdravlje povezano s općim zdravljem organizma, vjerovalo se i da mućkanje ulja može pridonijeti detoksikaciji tijela.
Početkom 20. stoljeća tu je drevnu praksu potisnula pasta za zube, čija je učinkovitost u očuvanju oralnog zdravlja medicinski dokazana.
Njezin nedavni povratak dio je šireg trenda okretanja prirodnim metodama očuvanja zdravlja.
Ulje je možda bilo najbolja opcija prije pojave četkica za zube
„Nema znanstvenih dokaza da je mućkanje ulja u ustima korisno, ali nema ni dokaza da je štetno”, rekao je dr. Matthew Messina, savjetnik za potrošače Američkog stomatološkog udruženja i ravnatelj stomatološke ustanove Ohio State Upper Arlington Dentistry.
Metaanaliza iz 2022. godine pokazala je da mućkanje ulja doista smanjuje broj bakterija u ustima, ali postoje tek ograničeni dokazi da smanjuje upalu desni ili nakupljanje zubnog plaka u usporedbi s uobičajenom oralnom higijenom.
Prije nego što su paste za zube postale široko dostupne, mućkanje ulja bilo je „bolje nego ništa”, rekao je Messina.
Međutim, danas taj dugotrajan ritual pruža vrlo malo dodatnih koristi u odnosu na pranje zuba četkicom i čišćenje zubnim koncem, navike koje smo usvojili još u djetinjstvu.
Prema Američkom stomatološkom udruženju, ne postoje „pouzdana znanstvena istraživanja koja pokazuju da mućkanje ulja smanjuje nastanak karijesa, izbjeljuje zube ili poboljšava oralno zdravlje i opću dobrobit”.
Stručnjaci smatraju da je uglavnom riječ o gubitku vremena
Stručnjaci ne preporučuju mućkanje ulja u ustima, ali istodobno ne upozoravaju na neke posebno ozbiljne rizike povezane s tom praksom.
Neki Messinini pacijenti kažu da im nakon mućkanja ulja usta imaju okus poput „salate”, pa zube peru dulje kako bi se riješili masnog osjećaja.
„Na neki način, posredno, njihova se oralna higijena zapravo poboljšava jer dulje peru zube, a meni to ne smeta”, rekao je.
„Tako dolazimo do istog krajnjeg rezultata.”
Problem nastaje ako se mućkanje ulja koristi kao zamjena za medicinski dokazane metode liječenja.
Primjerice, ako osoba ima infekciju desni ili zubni apsces, trebala bi potražiti odgovarajuće liječenje, uključujući antibiotike kada su indicirani, a ne oslanjati se na nedokazana ljekovita svojstva ulja.
Slučajno gutanje ulja može izazvati probavne tegobe, iako to ne mora nužno biti štetno.
Za razliku od mućkanja ulja, tradicionalne vodice za ispiranje usta imaju određene dokazane prednosti.
Često sadrže antibakterijske sastojke koji smanjuju broj bakterija povezanih s nastankom karijesa i bolestima desni.
Vodice za ispiranje usta koje sadrže fluorid mogu pomoći i u jačanju zuba, objašnjava Messina.
Ipak, vodica za ispiranje usta samo je dodatak oralnoj higijeni, a ne zamjena za pranje zuba četkicom i čišćenje zubnim koncem.
„Vodice za ispiranje usta najbolje je koristiti kao nadopunu zdravoj rutini koja uključuje pranje zuba dvaput dnevno pastom s fluoridom te čišćenje prostora između zuba jednom dnevno, zubnim koncem ili oralnim tušem”, rekao je Messina.
Kada je riječ o mućkanju ulja, ono je u osnovi gubitak vremena.
Možda mislite da svakodnevno provodite 20 minuta poboljšavajući oralnu higijenu, dok u stvarnosti vjerojatno ne postižete ništa.
Mućkanje ulja stvara „lažan osjećaj zaštite”, upozorava stomatolog i specijalist ortodoncije dr. Kami Hoss, koji radi na području San Diega.
Iako je istraživanje iz 2022. proučavalo broj bakterija prisutnih u usnoj šupljini nakon mućkanja ulja, ono ne pruža dovoljno dokaza da je ta praksa korisna u prevenciji karijesa ili parodontnih bolesti.
Bila bi korisna dodatna istraživanja, uključujući više randomiziranih ispitivanja s većim brojem sudionika.
„Ako svakodnevno provodite nekoliko minuta mućkajući ulje u ustima, koliko ćete vremena doista posvetiti svim ostalim postupcima za koje znamo da imaju znanstveno dokazane koristi?”, upitao je Hoss.
Osim toga, tako se nepotrebno troši sasvim dobro ulje.
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