HZJZ: Manje od 40 posto osiguranika lani posjetilo stomatologa

Stomatološku zdravstvenu zaštitu koristilo je 1,37 milijuna osiguranika, nešto više nego 2024., kada ih je bilo 1,36 milijuna. Istodobno je broj kontakata sa stomatološkim ordinacijama smanjen s 4,21 na 4,17 milijuna, pokazuje izvješće HZJZ-a o korištenju zdravstvene zaštite u djelatnosti dentalne medicine u Hrvatskoj u 2025. godini.