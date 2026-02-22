Sok koji je najbolje piti ujutro, čisti masnoće i toksine, a jetra ga obožava

Nutricionistica savjetuje da se u sok od mrkve doda malo limunova soka, koji potiče detoksikaciju, kao i kestenov med, koji pridonosi obnovi tkiva. Među namirnicama koje jetra posebno voli ističu se i rajčica, cikla, špinat i stabljike maslačka. Preporučuje se da se svakoga dana pojede 10 do 15 sirovih stabljika maslačka jer djeluju kao prirodni čistač krvi i jetre. Ako se takav režim provodi tri tjedna, funkcija jetre vidljivo se poboljšava.