Sok koji je najbolje piti ujutro, čisti masnoće i toksine, a jetra ga obožava

Kada bi jetra mogla progovoriti, vjerojatno bi najprije zatražila čašu soka od mrkve. Prema riječima nutricionistice Ivane Đurović, riječ je o jednom od najboljih prirodnih saveznika za detoksikaciju i regeneraciju jetre, osobito kod osoba koje se suočavaju s masnom jetrom.
Sok od mrkve trebalo bi piti natašte jer potiče izlučivanje masnoća i stimulira obnavljanje stanica jetre, objašnjava Ivana Đurović. Međutim, mrkva nije jedina namirnica koja na ovaj iznimno važan organ djeluje gotovo blagotvorno.
Nutricionistica savjetuje da se u sok od mrkve doda malo limunova soka, koji potiče detoksikaciju, kao i kestenov med, koji pridonosi obnovi tkiva. Među namirnicama koje jetra posebno voli ističu se i rajčica, cikla, špinat i stabljike maslačka. Preporučuje se da se svakoga dana pojede 10 do 15 sirovih stabljika maslačka jer djeluju kao prirodni čistač krvi i jetre. Ako se takav režim provodi tri tjedna, funkcija jetre vidljivo se poboljšava.
Sok od rotkvice
Sok od rotkvice ili od listova kupusa također ima snažan učinak u uklanjanju masnoća iz jetre, a dovoljna je jedna čajna žličica dnevno. Još jedno učinkovito sredstvo je kompot od suhih šljiva. Suhe šljive kuhaju se deset minuta, a zatim se jedu po 10 komada tri puta dnevno, 15 minuta prije obroka. Nakon dvanaest dana razina masnoća u jetri počinje se smanjivati, dok se organizam prirodno čisti.
Među najcjenjenijim saveznicima jetre nalazi se i artičoka, kuhana ili samljevena, jer regulira njezin rad, ubrzava metabolizam masnoća i sprječava njihovo nakupljanje. Nutricionisti naglašavaju da je ključ zdrave jetre redovita konzumacija svježih i prirodnih namirnica, uz izbjegavanje teške i masne hrane. Iako se jetra može brzo opteretiti, uz prave sokove, upornost i disciplinu moguće ju je jednako brzo i oporaviti, prenosi „Elle.si“.
