Kardiolozi savjetuju da dodate ovaj sastojak u svoju šalicu kave

Mnogi ne mogu započeti dan bez šalice kave, a ako ste i vi među njima, ne brinite. Istina je da kava daje energiju i pomaže nam da ostanemo budni, a dokazano je i da je zdrava za srce.

Zapravo, prema Johns Hopkins Medicine, ispijanje jedne do dvije šalice kave dnevno povezano je s manjim rizikom od srčanih bolesti i zatajenja srca, prenosi Well and Good.

A postoji i jedan poseban sastojak koji može poboljšati vašu šalicu kave: Kakao.

Zbog čega je dobro piti kavu s kakaom?

Kada vas kofein “udari” obuzme vas osjećaj kao da imate supermoći.

Kardiologinja Nikki Bart kaže kako istraživanja pokazuju da umjereno pijenje kave može poboljšati vašu dugovječnosti zdravlje srca. Zapravo, u studiji iz siječnja 2022. u European Journal of Preventive Cardiology, istraživači su otkrili da do tri šalice kave dnevno mogu smanjiti rizik od smrti osobe zbog bolesti srca i moždanog udara.

Ali dr. Bart upozorava da to ne znači da biste trebali početi piti kavu cijeli dan. “Dobrobiti koje doživljavate imaju učinak ovisan o dozi, a čini se da je jedna do tri šalice optimalna količina u nedavnim studijama”, kaže ona.

Vaša jutarnja ili poslijepodnevna doza mogla bi smanjiti rizik od bolesti srca, moždanog udara i zatajenja srca, kaže Colette Micko, dijetetičar nutricionist s Top Nutrition Coaching. Starija recenzija iz studenog 2013. u časopisu Circulation podupire ove tvrdnje u meta-analizi koja je uključivala više od 35 studija. Istraživači su otkrili pad rizika od srčanih bolesti za 15 posto kada je osoba konzumirala umjerenu količinu kave (između tri do pet šalica dnevno) u usporedbi s nekim tko uopće nije pio kavu.

“Unos šest ili više šalica kave nije imao ni pozitivne ni negativne koristi za zdravlje kardiovaskularnih bolesti”, kaže Micko.

Ispijanje kave također je povezano sa smanjenjem rizika od moždanog udara, prema nalazima studije iz studenog 2021. u časopisu PLOS Medicine.

Kava sama po sebi je dobra za zdravlje srca, ali dodavanje kakaa može još poboljšati taj utjecaj. “Kao i zrna kave, kakao prah sadrži flavanole koji imaju protuupalni učinak, opuštaju krvne žile i poboljšavaju kontrolu šećera u krvi”, kaže dr. Bart.

Imajte na umu: Kakao i čokolada nisu isto. Kakao prah ima manje zasićenih masti i dodanog šećera (sve dok nije zaslađen).

