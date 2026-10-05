POVRATAK KORIJENIMA
Kolinda Grabar-Kitarović gradi kuću na djedovini: Otkrila što želi u novom domu
Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović planira gradnju obiteljske kuće na Grobniku, na zemljištu koje joj je darovao otac. Projekt, priznaje, ne napreduje brzinom kojom bi željela, no već zna neke od ključnih detalja budućeg doma.
Grabar-Kitarović o planovima za gradnju govorila je za 24sata, otkrivši da se nakon godina provedenih u Zagrebu i inozemstvu sve više želi vratiti rodnom kraju.
"Čovjek može proći pola svijeta, razgovarati s najmoćnijima i sudjelovati u najvažnijim razgovorima, ali nema ničega što može zamijeniti povratak tamo gdje pripada. Svijet čovjeku može proširiti vidike, ali dom mu daje dubinu“, rekla je bivša predsjednica.
Veliki prozori, vrt i podrum za arhivu
Iako još nema precizno definiranu arhitektonsku viziju kuće, zna kakav ugođaj želi postići.
Važno joj je povezivanje unutarnjeg i vanjskog prostora te što više prirodnog svjetla.
"Definitivno želim veliki betonirani podrum za arhivu i ostale potrebe. Nemam neku viziju kuće, samo želim da prostor i okoliš budu dio interijera. Trebam komarnik da mogu sjediti vani“, kazala je.
Planira urediti i okoliš.
"Planiram zasaditi puno voćki i bobičastog voća, začinskog raslinja, lavande. Uredit ću postojeći vrt za povrće i salate. Želim puno svjetla i velike prozore“, otkrila je.
Da planira graditi kuću na Grobniku, Grabar-Kitarović prvi put je javno otkrila u ožujku u razgovoru za Novi list. Zemljište na kojem namjerava graditi dobila je od oca.
Gradnja ne ide brzo kako bi htjela
"Svaki dolazak na Grobnik mi jako puno znači. Kad sam bila mlada, htjela sam putovati, vidjeti svijeta, a danas se sve više želim vratiti“, kazala je tada.
No početak gradnje očito će još pričekati.
"Ne ide to onako brzo kako bih htjela, ali bit će. Uostalom, jedna od najčešćih riječi na Grobniku je 'pomalo'“, rekla je.
'Tamo su moji korijeni'
Bivša predsjednica ističe da joj Grobnišćina i Rijeka predstavljaju puno više od mjesta na kojem planira sagraditi nekretninu.
"Koliko god putovala i koliko god moj život bio vezan uz međunarodne obveze, Grobnišćina i Rijeka za mene su prostor duboke pripadnosti. Tamo su moji korijeni, moja čakavština, moj jezik u njegovim najintimnijim nijansama, moj osjećaj humora, moji prvi doživljaji svijeta, moja mjerila neposrednosti i iskrenosti“, rekla je.
Posebno cijeni činjenicu da je ljudi u rodnom kraju ne promatraju prvenstveno kao bivšu predsjednicu.
"Ljudi vas tamo ne doživljavaju kroz funkcije, titule i formalnosti. Oni vas poznaju odavno, pamte vas iz nekih sasvim drugih vremena, znaju vašu obitelj, vaše prve korake, uspjehe i nestašluke. I to je tako dragocjeno“, kaže.
Povratak na Grobnik za nju je, dodaje, svojevrsni povratak korijenima.
"Povratak među ljude koji vas vide kao 'našu miću' vraća čovjeka u ravnotežu. Maškare, balinjerada, taj naš humor kroz koji se tako dobro znamo nasmijati sebi samima, energija i neposrednost – to je nešto što se ne može odglumiti. To se nosi u sebi“, rekla je.
Svoju vezanost uz rodni kraj sažela je porukom:
"Svijet vam može dati širinu, ali dom vam daje dubinu.“
Grabar-Kitarović trenutačno posjeduje stan u užem središtu Zagreba, na čijoj je adresi registrirano i sjedište njezine tvrtke.
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