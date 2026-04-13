Grabar-Kitarović o Trumpu: Nije točno da se s njime ne može razgovarati, ali sam poprilično zabrinuta

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u razgovoru za Dnevnik Nove TV komentirala je odnose s Mađarskom nakon izbora te veliku aferu u Hrvatskom skijaškom savezu.
Nakon 16 godina Viktor Orban odlazi s vlasti u Mađarskoj, u nedjelju je uvjerljivo izgubio na parlamentarnim izborima od Petera Magyara i stranke Tisza. Bivša hrvatska predsjednica očekuje da će odnosi Hrvatske i Mađarske biti "malo bolji", ali poziva na realizam.
Otkrila da je u stalnom kontaktu s kandidatkinjom za novu mađarsku ministricu vanjskih poslova, Anitom Orban, s kojom surađuje u grupi žena posvećenoj sigurnosnoj politici u Europi.
Vjeruje da će Mađarska napraviti proeuropski zaokret, ali i naglašava da će nova vlada u Budimpešti, kao i svaka druga, prvenstveno štititi mađarske nacionalne interese.
"Nije točno da se s njime ne može razgovarati"
Tijekom svog se mandata susrela i s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, a za Dnevnik Nove TV kazala je da je očekivala da će se u drugom mandatu promijeniti. "Ja sam u vrijeme svoga mandata imala jako dobar odnos s njime. Nije točno da se s njime ne može razgovarati. Moglo se razgovarati, ali morate razgovarati s respektom i njegovim jezikom", napomenula je.
"On se očito promijenio. Tu su mnoge okolnosti, uključujući izbore koje je izgubio pa tvrdio da je pokraden. Mislim da nedostaje ljudi oko Trumpa koji bi bolje objasnili koje su posljedice svega što se radi. Poprilično sam zabrinuta, pogotovo zbog Bliskog istoka", dodala je.
"Osobno sam zgrožena i razočarana"
Za Dnevnik Nove TV komentirala je i milijunsku aferu koja potresa Hrvatski skijaški savez. "Osobno sam zgrožena, ali kao neovisna članica MOO-a, a ne predstavnica Hrvatske, to ne mogu komentirati jer poštujem autonomiju u sportu i Hrvatski olimpijski odbor (HOO) je nadležno tijelo za svako pitanje", rekla je.
"Nevjerojatno mi je da je kroz samo nekoliko godina toliki novac zamračen. Imate na papiru točno koliko je novca dao HOO, a koliko je došlo iz drugih izvora, ali ne mogu ulaziti u detalje", poručila je.
"Nemam nikakve namjere kandidirati se na lokalnim izborima"
Prije nekoliko dana na društvenim je mrežama kritizirala gospodarenje otpadom u Zagrebu. To je odmah potaknulo glasine o njezinim političkim ambicijama.
Na izravno pitanje postoji li ikakva šansa da se kandidira za gradonačelnicu Zagreba, Grabar-Kitarović poručila je: "Apsolutno nikakve šanse nema. Nisam o tome razmišljala. Jedan od razloga zašto sam do sada šutjela je jer se sve što kažem stavlja u politički kontekst. Ali, odgovorno mogu reći da nemam nikakve namjere kandidirati se na lokalnim izborima", zaključila je bivša predsjednica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
