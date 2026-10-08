SMANJENJE UPALE
Pet protuupalnih namirnica koje vrijedi jesti ove jeseni
Jabuke, orasi, bundeva, nar i cimet neke su od jesenskih namirnica koje, zahvaljujući spojevima koje sadrže, mogu pomoći u smanjenju upale u organizmu.
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Ako svojim omiljenim jelima tijekom jeseni želite dodati sezonske namirnice, postoji mnogo opcija koje mogu imati protuupalna svojstva.
Među njima su bundeva, orasi i jabuke, a osim mogućeg utjecaja na upalu, mogu pružiti i druge koristi za zdravlje crijeva i imunitet, prenosi Klix.
Jabuke
Malo je namirnica koje se toliko povezuju s jeseni kao svježe ubrane jabuke. Osim što su hrskave i slatke, sadrže različite biljne spojeve čiji se potencijalni učinak na upalne procese u organizmu proučava.
"Jabuke duguju veliki dio svog protuupalnog potencijala polifenolima, koji su spojevi biljnog porijekla koncentrirani uglavnom u kori", rekla je za Verywell Lauren Manaker, dijetetičarka iz Južne Karoline.
Među najvažnijim spojevima je kvercetin, flavonoid koji utječe na upalne signalne putove.
"Jabuke također sadrže katehine, klorogensku kiselinu i antocijanine, koji su svi pokazali antioksidativnu aktivnost u istraživanjima", dodala je.
Orasi
Iako su orasi dostupni tijekom cijele godine, posebno dobro se kombiniraju s drugim jesenskim namirnicama.
"Orasi sadrže alfa-linolensku kiselinu, biljnu omega-3 masnu kiselinu, zajedno s polifenolima i vlaknima. Ovi nutrijenti mogu pomoći u smanjenju oksidativnog stresa i podržati zdrav upalni odgovor", dodaje.
Bundeva
Bundeva je jedna od namirnica koje najviše povezujemo s jeseni, a spojevi zaslužni za njezinu karakterističnu boju mogu imati i zdravstveni značaj.
"Protuupalni potencijal bundeve dolazi prvenstveno od njene visoke koncentracije beta-karotena, karotenoida koji mesu daje tamno narančastu boju. Tijelo pretvara beta-karoten u vitamin A, a karotenoidi šire djeluju kao antioksidansi.
Bundeva također osigurava vitamin C, još jedan antioksidans, zajedno s vitaminom E i mineralom cinkom, koji oba igraju sporednu ulogu u regulaciji imuniteta i upala", rekla je.
Nar
Nar je bogat polifenolima, među kojima su antocijanini i punikalagini. Ti spojevi imaju antioksidativna svojstva i mogu pomoći u smanjenju upalnih signalnih procesa u organizmu.
Cimet
Cimet je klasičan jesenski začin, a njegovo dodavanje omiljenim receptima također može pomoći u smanjenju upale.
Sadrži cinamaldehid i polifenole, a oba su spoja proučavana zbog svojih antioksidativnih i protuupalnih svojstava.
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