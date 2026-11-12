Glavni državni odvjetnik
Turudić otkrio kada je DORH dobio snimku iz Jankomira: Moguće je proširenje istrage
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je u četvrtak medijima da je DORH snimku iz Jankomira dobio više od dva tjedna nakon smrti Kristiana Josipa Periša, zbog čega je četvero medicinskih tehničara pod istragom zbog teškog ubojstva, a kazao je i da bi se istraga mogla proširiti.
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Istovremeno, prema neslužbenim podacima, iako je obdukcija tijela obavljena odmah nakon smrti, još nisu dovršeni dodatni toksikološki i histološki nalazi.
Riječ je o dvije ključne dodatne laboratorijske pretrage koje se rade nakon obdukcije kako bi se s potpunom sigurnošću utvrdio točan uzrok i mehanizam smrti. Provodi ih Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a rezultati se, kako se doznaje, mogu čekati i tjednima.
Turudić: Snimka je zakonit dokaz
"Istraga se provodi protiv četiri okrivljenika, kako je objavljeno. Ako rezultati istrage pokažu, bit će proširenja. Koliko će biti proširenja i kad, pokazat će rezultati istrage koju provodimo", naveo je Ivan Turudić odgovarajući na pitanja RTL-a.
Prema Turudićevim riječima utvrđeno je da je snimka pravilno izuzeta i da je zakonit dokaz, prenosi RTL-ov portal Net.hr.
Kristian Josip Periš (32) je u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, čiji je osnivač Grad Zagreb, umro 21. listopada, a zbog sumnje na teško ubojstvo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara, izvijestili su u nedjelju, 8. studenoga, policija i Županijsko državno odvjetništvo.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije je izjavio da je policija videozapis ubojstva pacijenta u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir dobila više od dva tjedna nakon događaja, poručivši da se sve što se dogodilo moglo utvrditi i puno ranije.
Policija o smrti pacijenta doznala od obitelji i odvjetnika
Na pitanje o eventualnoj odgovornosti drugih osoba s objavljene snimke zbog nepomaganja ili nečinjenja, Božinović je odgovorio kako ne može prejudicirati ishode, ali je potvrdio da kriminalističko istraživanje i dalje traje te da će se istražiti sve okolnosti.
Prema neslužbenim informacijama istraga prijeti i liječnici koja se, kao još neke osobe vidi na snimkama, ali i ravnateljici klinike Majdi Grah koja je u četvrtak podnijela ostavku, kada je i zdravstvena inspekcija objavila da je utvrdila propuste u slučaju Periševe smrti.
Doznaje se i da je policija o smrti pacijenta u Jankomiru doznala od obitelji i odvjetnika, a ne od bolnice čija se bivša ravnateljica dan nakon smrti dopisom žalila na nepostupanje policije, ali nije navela da je Periš preminuo.
Ministarstvo zdravstva u četvrtak je priopćilo da je zdravstvena inspekcija utvrdila nepravilnosti u dokumentiranju fizičkog sputavanja pacijenta, a nadzor se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti njegove smrti, uključujući moguću odgovornost ravnateljice i upravnog vijeća.
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