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Glavni državni odvjetnik

Turudić otkrio kada je DORH dobio snimku iz Jankomira: Moguće je proširenje istrage

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N1 Info , Hina
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12. stu. 2026. 14:15
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16:14
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29.09.2026., Zagreb - Glavni drzavni odvjetnik Ivan Turudic pred saborskim odborima predstavlja izvjesce o radu drzavnih odvjetnistava za 2025. godinu. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je u četvrtak medijima da je DORH snimku iz Jankomira dobio više od dva tjedna nakon smrti Kristiana Josipa Periša, zbog čega je četvero medicinskih tehničara pod istragom zbog teškog ubojstva, a kazao je i da bi se istraga mogla proširiti.

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Istovremeno, prema neslužbenim podacima, iako je obdukcija tijela obavljena odmah nakon smrti, još nisu dovršeni dodatni toksikološki i histološki nalazi.

Riječ je o dvije ključne dodatne laboratorijske pretrage koje se rade nakon obdukcije kako bi se s potpunom sigurnošću utvrdio točan uzrok i mehanizam smrti. Provodi ih Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a rezultati se, kako se doznaje, mogu čekati i tjednima.

Turudić: Snimka je zakonit dokaz

"Istraga se provodi protiv četiri okrivljenika, kako je objavljeno. Ako rezultati istrage pokažu, bit će proširenja. Koliko će biti proširenja i kad, pokazat će rezultati istrage koju provodimo", naveo je Ivan Turudić odgovarajući na pitanja RTL-a. 

Prema Turudićevim riječima utvrđeno je da je snimka pravilno izuzeta i da je zakonit dokaz, prenosi RTL-ov portal Net.hr. 

Kristian Josip Periš (32) je u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, čiji je osnivač Grad Zagreb, umro 21. listopada, a zbog sumnje na teško ubojstvo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara, izvijestili su u nedjelju, 8. studenoga, policija i Županijsko državno odvjetništvo.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije je izjavio da je policija videozapis ubojstva pacijenta u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir dobila više od dva tjedna nakon događaja, poručivši da se sve što se dogodilo moglo utvrditi i puno ranije.

Policija o smrti pacijenta doznala od obitelji i odvjetnika

Na pitanje o eventualnoj odgovornosti drugih osoba s objavljene snimke zbog nepomaganja ili nečinjenja, Božinović je odgovorio kako ne može prejudicirati ishode, ali je potvrdio da kriminalističko istraživanje i dalje traje te da će se istražiti sve okolnosti.

Prema neslužbenim informacijama istraga prijeti i liječnici koja se, kao još neke osobe vidi na snimkama, ali i ravnateljici klinike Majdi Grah koja je u četvrtak podnijela ostavku, kada je i zdravstvena inspekcija objavila da je utvrdila propuste u slučaju Periševe smrti.

Doznaje se i da je policija o smrti pacijenta u Jankomiru doznala od obitelji i odvjetnika, a ne od bolnice čija se bivša ravnateljica dan nakon smrti dopisom žalila na nepostupanje policije, ali nije navela da je Periš preminuo.

Ministarstvo zdravstva u četvrtak je priopćilo da je zdravstvena inspekcija utvrdila nepravilnosti u dokumentiranju fizičkog sputavanja pacijenta, a nadzor se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti njegove smrti, uključujući moguću odgovornost ravnateljice i upravnog vijeća.

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Teme
bolnica sveti ivan dorh ivan turudić jankomir kristian josip periš

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