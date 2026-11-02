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Uzbuna u Europi zbog rekordno visokih cijena i niskih zaliha plina. A kod nas? Energetičar: "Plin se ne kupuje tako"
Trenutne cijene plina u Europi najviše su u zadnje četiri godine, a skladišta plina su nikad praznija. Usto, analitičari upozoravaju kako bi europska kućanstva mogla plaćati znatno više račune za grijanje, a cijene ostati na visokim razinama cijelu iduću godinu.
Od siječnja naovamoreferentna europska cijena prirodnog plina na nizozemskom TTF čvorištu narasla je čak 234 posto - s 28 eura za megavatsat (MWh) na skoro 97 eura koliko je iznosila u četvrtak. To je najviša burzovna cijena od prosinca 2022. godine. Krajem prošloga tjedna popunjenost europskih skladišta plina bila je 74,6 posto, dok je lani u ovo doba bila 82,9 posto, a u listopadu prije tri godine čak 98,5 posto.
Sve to zvuči dramatično no što stoji iza tih brojki, kakvo je stanje s plinom u Hrvatskoj te treba li strahovati od poskupljenja, pitali smo energetskog stručnjaka Ivicu Jakića.
Okoli ima dovoljno plina za sezonu grijanja
"U odnosu na europska skladišta Podzemno skladište plina Okoli dobro je popunjeno. A cijena plina kod nas ovisi o dugoročnim ugovorima koji su sklapani prije godinu dana kada su cijene bile osjetno niže", kaže Jakić.
Prema podacima na stranicama PSP Okoli, zapunjenost skladišta u četvrtak je bila 82 posto.
Okoli ima plina za četiri mjeseca opskrbe Hrvatske, kaže Jakić.
"Tamo stane plina koliko nose četiri LNG broda. Projektiran je tako da u njemu ima zaliha potrebnih za jednu sezonu grijanja", pojašnjava.
No što ako se u slučaju izrazito hladne zime i povećane potrošnje zalihe u Okoliju brže potroše?
"Bude li tako, ako zima bude hladnija, nadopunjavat će se. Skladište se ne može isprazniti, uvijek se mora nadopunjavati. Osim toga, Okoli nije skladište tzv. robnih zaliha plina za Hrvatsku. Ono je skladište plina za dnevnu potrošnju, a većina robnih zaliha plina nalazi se u terminalima LNG-a", pojasnio je Jakić.
Razlog eksplozije cijene plina
Govoreći o uzroku vrtoglavog rasta cijene plina u Europi, Jakić je kazao kako je to stoga što Katar ne može isporučiti svoj plin zbog situacije na Bliskom istoku odnosno u Hormuškom tjesnacu.
"Katar je potpisao dugoročne ugovore o opskrbi po fiksnoj cijeni pa sada kupuje ukapljeni plin (LNG) u SAD-u vozi ga svojim kupcima s kojima se ugovorom obvezao da će im isporučiti plin. Tako se velika količina plina koja nedostaje Europi preselila u Ameriku gdje su LNG terminali sada krcati plinom ne samo za Europu, nego i za ostale kupce katarskog plina u svijetu. Razlog eksplozije cijena je što su cijene katarskog plina ranije ugovorene, a Katar ga ne može isporučiti. Mogao bi otkazati te ugovore, ali tada bi platio ogromne penale. Zato sada Katar mora kupovati američki LNG po 30 do 40 posto višoj cijeni kako bi svojim kupcima - Južnoj Koreji i Japanu, primjerice - isporučio ono na što se ugovorom obvezao. To je sadašnji trend."
"U ugovorima su penali od kojih se dobavljači smrznu"
Štop se tiče cijene plina u Hrvatskoj, Jakić tvrdi da ne treba strahovati jer su trenutne izrazito visoke cijene plina i električne energije na europskim burzama zapravo cijene po kojima bi ih netko kupio "danas za sutra". A plin i struja ne kupuju se tako, osim u izvanrednim situacijama.
"To je tzv. one day effect, kada je cijena najviša i kada se i plin i struja kupuju iznimno, u malim količinama, samo ako se mora osigurati neka dodatna količina. No burza evidentira tu cijenu pa svi kažu da su plin i struja jako skupi. Recimo, HEP koji kupuje 30 do 40 posto električne energije, kupuje je po cijeni ugovorenoj prije dvije godine kada je bila 50-60 eura za MWh, a ne tri-četiri puta više kolika je sada. HEP nema problema jer mu dobavljač mora isporučiti struju po ugovorenoj cijeni, inače će platiti ogromne penale. Svi koji se bave tom trgovinom u ugovore ugrade takve penale da se dobavljač smrzne od straha ako pod tim uvjetima ne isporuči."
Stoga su sadašnje visoke cijene plina, objašnjava Jakić, cijene za današnju isporuku i odražavaju aktualno stanje, ali nisu princip dugoročne trgovine.
"Visoke cijene neće se odraziti na nas"
No bi li se sadašnje visoke cijene mogle odraziti na cijenu plina u Hrvatskoj sljedeće godine?
"Na kraju ožujka, kad prođe sezona grijanja, cijene su najniže jer nema velike potrošnje. Uvijek su cijene struje i plina najniže u drugom kvartalu, u travnju i svibnju i tada bi se trebale vratiti natrag u normalu. Sadašnja cijena je špekulativna i uvjetovana je nemogućnošću prolaska tankera s katarskim plinom kroz Hormuški tjesnac. A 35 posto svjetske proizvodnje plina dolazi iz Katra koji je zbog toga prisiljen kupovati plin iz Amerike koja je, pak, počela kupovati dizel od Rusije. Sve se obrnulo i krug se zatvara, ali s druge strane. No visoke cijene neće se odraziti na nas i na sve ostale koji od ranje imaju ugovorenu cijenu sa svojim opskrbljivačima. Ove sadašnje cijene na burzama su cijene za kupovinu "dan unaprijed" (day ahead) i nisu dugoročne", ustvrdio je Jakić.
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