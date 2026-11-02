Uzbuna u Europi zbog rekordno visokih cijena i niskih zaliha plina. A kod nas? Energetičar: "Plin se ne kupuje tako"

"To je tzv. one day effect, kada je cijena najviša i kada se i plin i struja kupuju iznimno, u malim količinama, samo ako se mora osigurati neka dodatna količina. No burza evidentira tu cijenu pa svi kažu da su plin i struja jako skupi. Recimo, HEP koji kupuje 30 do 40 posto električne energije, kupuje je po cijeni ugovorenoj prije dvije godine kada je bila 50-60 eura za MWh, a ne tri-četiri puta više kolika je sada. HEP nema problema jer mu dobavljač mora isporučiti struju po ugovorenoj cijeni, inače će platiti ogromne penale. Svi koji se bave tom trgovinom u ugovore ugrade takve penale da se dobavljač smrzne od straha ako pod tim uvjetima ne isporuči."