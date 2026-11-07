Korisni savjeti
Što se isplati kupiti na Black Friday, a s čime je bolje pričekati siječanjska sniženja?
Krajem studenoga košarica se napuni, a onda pada odluka da se ipak pričeka jer će valjda biti jeftinije pred Božić. Tri tjedna kasnije cijena je ista ili malo viša, a boja koja se sviđala više nije dostupna. Taj se scenarij svake godine ponavlja u mnogim kućanstvima koje prati popuste. Black Friday ove godine pada 27. studenoga, a pametna kupnja počinje puno prije toga, s jednim jednostavnim pitanjem: kada je za određenu stvar zaista najniža cijena u sezoni?
Odgovor nije isti za televizor i za zimski kaput. Trgovci snižavaju robu iz različitih razloga u različitim tjednima. Tko razumije te razloge, kupuje u pravom trenutku i ne plaća više nego što mora.
Tehnika najviše pada u studenome
Elektronika je kategorija u kojoj Crni petak najjasnije opravdava svoju reputaciju. Mobiteli, laptopi, televizori i tableti tada su sniženi jače nego u bilo kojem drugom dijelu godine, a redovi ispred trgovina tehnikom to godinama potvrđuju. Analitički odjel tvrtke Adobe pratio je osam kategorija proizvoda tijekom blagdanske sezone 2025. u američkoj internetskoj prodaji i utvrdio da su popusti na elektroniku dosegnuli 31 posto, što je bilo najviše od svih promatranih skupina. Na dnu ljestvice našao se namještaj s oko 19 posto, dok su sportska oprema i kućanski aparati stali na oko 20 posto.
Isti podaci pokazuju nešto što mnogi kupci ne očekuju: najdublji popusti bili su skupljeni u tjednu oko Crnog petka, a prosinačka sniženja bila su osjetno plića. Za tehniku je poruka jasna: ako je novi laptop na popisu, studeni je trenutak za odluku.
Konzole, igre i slušalice
Igraće konzole i same igre redovito završavaju na dobrim akcijama krajem studenoga. Tko konzolu već ima, može nadopuniti kolekciju naslova po cijeni koja kroz ostatak godine rijetko pada tako nisko. Slično vrijedi za slušalice, posebno za kvalitetnije modele s poništavanjem buke, kod kojih razlika od nekoliko desetaka eura brzo postaje osjetna u kućnom budžetu.
Ovdje se isplati pogledati i šire od domaćih trgovina. Strane internetske trgovine često imaju agresivnije ponude, no prije narudžbe treba provjeriti troškove dostave, rok isporuke i uvjete povrata. Popust od 20 eura brzo izgubi smisao ako polovicu pojedu poštarina i carina, što vrijedi za narudžbe izvan EU-a.
Mali aparati za kuhinju
Toster, kuhalo za vodu, aparat za kavu ili blender pripadaju skupini proizvoda koja za Crni petak tradicionalno ima vrlo pristojne popuste. Riječ je o stvarima koje se kupuju na dulji rok i koriste svaki dan, pa ih je logično uhvatiti kada su najjeftinije. Ovi aparati često završavaju i kao božićni poklon, što je dodatni razlog da se kupe ranije, dok je izbor modela još širok.
Tenisice, kozmetika i darovi
Već tijekom tjedna koji prethodi Crnom petku internetske trgovine znaju ponuditi do 40 posto popusta na tenisice, uključujući popularne modele koji inače rijetko idu na akciju. Luksuzni kozmetički proizvodi i modni dodaci također se redovito pojavljuju među najtraženijim artiklima. Za stvar koja se dugo priželjkuje, a cijena ju je dosad činila nedostižnom, ovo je vjerojatno najbolji trenutak u godini.
Kod igračaka su popusti krajem studenoga redovito bolji nego tijekom ostatka godine, što ima smisla jer je Božić blizu. Za darove postoji i praktičan argument koji se često zanemaruje. Poklon mora stići prije 25. prosinca, a dostavne službe kroz prosinac rade pod sve većim pritiskom. Narudžba u studenome znači nižu cijenu i mirniju glavu, dok kasna narudžba pretvara odluku o cijeni u kockanje s rokom isporuke.
Prosinac nije drugi krug
Mnogi računaju na to da će cijene pasti u tjednima pred Božić. Logika iza tog očekivanja zvuči razumno, ali se ne poklapa s načinom na koji trgovci planiraju sezonu. Popusti služe za stvaranje potražnje, a u prosincu potražnja dolazi sama. Kupac tada ima rok i budžet te će kupiti bez obzira na to je li nešto sniženo. Zašto bi trgovac u takvoj situaciji spuštao cijene?
Tu su i zalihe: najširi izbor postoji na početku sezone i tanji se iz dana u dan. Prosinac tako donosi više cijene i manji izbor u isto vrijeme. Jedina stvarna korist tog razdoblja jest to što trgovine nadopunjuju police, pa se artikl rasprodan u studenome ponekad ponovno pojavi.
Siječanj pripada sezonskoj robi
Siječanjska sniženja imaju posve drukčiji motiv od Crnog petka. U studenome trgovac pokušava osvojiti prodaju koja se još nije dogodila, a nakon Božića želi se riješiti robe koju nitko ne želi skladištiti do proljeća. Zato u siječnju najviše padaju upravo one stvari koje nakon blagdana gube smisao.
Božićni ukrasi, lampice, ukrasni papir i tematski proizvodi tada se prodaju uz najveće popuste u godini. Slična je situacija sa zimskom garderobom poput kaputa i čizama, kojoj sezona polako istječe i koja mora napraviti mjesta proljetne kolekcije. Ako nova zimska jakna zapravo treba tek iduće zime, čekanje se gotovo uvijek isplati.
Glomazni predmeti traže strpljenje
Postoji još jedna skupina koja nakon blagdana nastavlja pojeftinjivati, a o kojoj se rijetko razmišlja. Skladišni prostor naplaćuje se prema volumenu, pa radni stol ili fotelja zauzimaju neusporedivo više mjesta od kutije s kabelima. Trgovcu se zato isplati glomaznu robu prodati brže, čak i uz dublji popust. Namještaj ionako na Crni petak ima relativno skromna sniženja, jer veliki predmeti nose troškove prijevoza i rukovanja koje mali artikli nemaju.
Problem je u tome što se u siječnju kupuje ono što je preostalo, pa boja i veličina ovise o sreći. Za policu u ostavi ili zamjenske kotačiće za uredsku stolicu to je potpuno nevažno. Što je, međutim, sa stolom koji će se gledati svaki dan sljedećih deset godina? Kod takve kupnje kompromis oko boje lako postane skuplji od same uštede.
Kupnja za sebe mijenja računicu
Rok je ono što razdvaja dvije vrste kupaca. Poklon ima čvrst datum, dok stvar koja se kupuje za vlastite potrebe nema nikakav rok. Upravo ta sloboda daje prednost onima koji kupuju za sebe, jer mogu birati između studenoga i siječnja, ovisno o tome što kupuju.
Za novi mobitel ili televizor razlika je mala, jer je tehnika ionako najjeftinija krajem studenoga. Kod zimske opreme, ukrasa za dom ili većih komada namještaja situacija je drukčija. Tko može pričekati, u siječnju često plati manje, ali uz uži izbor. Dobro je zato prije kupnje svaku stavku s popisa razvrstati na one koje trebaju odmah i one koje mogu pričekati nekoliko tjedana. Takva podjela traje pet minuta, a često uštedi više od samog popusta.
Kako prepoznati pravu priliku
Najkorisniji test vrijedi i u studenome i u siječnju. Cijenu treba usporediti s onom iz listopada, a ne s precrtanim iznosom pokraj nje. Pomaže i to što trgovci u Hrvatskoj uz sniženu cijenu moraju istaknuti i najnižu cijenu iz posljednjih 30 dana. Dobro je nekoliko tjedana unaprijed pratiti cijenu konkretnog proizvoda kako bi bilo jasno kada je pad stvaran, a kada je riječ samo o novoj naljepnici.
Popis onoga što je stvarno potrebno i unaprijed određen budžet najbolja su zaštita od kupnje iz čistog uzbuđenja. Kada proizvod nije bio na popisu prije nego što se pojavila naljepnica s 50 posto popusta, novac koji se potroši na njega teško se može nazvati uštedom. Isplati se pratiti i omiljene brendove na društvenim mrežama, jer pratitelji često prvi saznaju za ranije popuste i kupone.
Vrijedi se zapitati i zašto je nešto sniženo. Ponekad je skladište puno robe koja se nije prodala po punoj cijeni, a ponekad je na tržište stigao noviji model koji bi kupcu bolje odgovarao. Recenzije pomažu, posebno one negativne, jer se u njima najčešće kriju stvarne mane. Ako se isti problem ponavlja kod više kupaca, kupnju je pametnije preskočiti i pričekati sljedeću priliku u siječnju ili idućeg studenoga.
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