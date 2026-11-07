Elektronika je kategorija u kojoj Crni petak najjasnije opravdava svoju reputaciju. Mobiteli, laptopi, televizori i tableti tada su sniženi jače nego u bilo kojem drugom dijelu godine, a redovi ispred trgovina tehnikom to godinama potvrđuju. Analitički odjel tvrtke Adobe pratio je osam kategorija proizvoda tijekom blagdanske sezone 2025. u američkoj internetskoj prodaji i utvrdio da su popusti na elektroniku dosegnuli 31 posto, što je bilo najviše od svih promatranih skupina. Na dnu ljestvice našao se namještaj s oko 19 posto, dok su sportska oprema i kućanski aparati stali na oko 20 posto.