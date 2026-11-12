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European Village od Christmas

Ima samo 11 stanovnika, a tijekom Adventa privuče 70 tisuća ljudi: Hrvatsko selo osvojilo europsku titulu

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Hina
|
12. stu. 2026. 14:51
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05.12.2025. Split- Bozicno selo obitelji Lucic, zaselak Nart u Gornjem Dolcu u svega nekoliko godina postao je omiljeno odrediste u bozicno vrijeme. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Omiš će 2027. godine nositi titulu Europskog sela Božića (European Village od Christmas). Međunarodni žiri odabrao je kandidaturu u čijem je središtu Božićno selo obitelji Lučić u Nartu, zaseoku Gornjeg Doca kod Omiša, s jedanaest stalnih stanovnika.

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U obrazloženju odluke žiri platforme "Best Christmas Lights in Europe 2026" naveo je kako je obitelj Lučić postojeće puteve, suhozide i stabla uklopila u dva kilometra dugu osvijetljenu šetnicu. Božićno selo prostire se na gotovo četiri hektara, a prema podacima iz omiške kandidature tijekom adventa privuče oko 70 tisuća posjetitelja. 

Veliki dio ukrasa izrađuje se ručno, od prirodnih ili ponovno upotrijebljenih materijala, a dio adventske tradicije u selu su i žive jaslice

Program nadopunjuje desetak lokalnih obiteljskih gospodarstava koja pripremaju dalmatinska jela, dok se za glazbeni i scenski program okupljaju klape, folklorne udruge i kazališne skupine. 

Odluka je objavljena 10. studenoga, a svečanost dodjele održat će se 3. prosinca u Barceloni. Uz Omiš će priznanja preuzeti švicarski Basel, izabran za Europsku prijestolnicu Božića, i rumunjski Baia Mare, dobitnik naslova Europskog grada Božića.

"Best Christmas Lights in Europe 2026" platforma je "European Best Destination" čiji su glasači tri godine zaredom birali zagrebački Advent za najbolji božićni sajam u Europi.

Gornji Dolac predstavljen je u izboru posvećenom božićnoj rasvjeti, a dobio je i vlastiti vodič u kojem se putnicima preporučuju večernja šetnja kroz svjetlosne instalacije, susreti sa životinjama i obiteljski program.

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Teme
advent božićno selo obitelj lučić omiš

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