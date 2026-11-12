U obrazloženju odluke žiri platforme "Best Christmas Lights in Europe 2026" naveo je kako je obitelj Lučić postojeće puteve, suhozide i stabla uklopila u dva kilometra dugu osvijetljenu šetnicu. Božićno selo prostire se na gotovo četiri hektara, a prema podacima iz omiške kandidature tijekom adventa privuče oko 70 tisuća posjetitelja.