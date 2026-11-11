pozamašan iznos
FOTO / Stigao prvi ovogodišnji bakalar: Evo koliko ćete morati izdvojiti za kilogram
Prvi ovogodišnji suhi norveški bakalar stigao je u Šibenik, tradicionalna namirnica koja se u mnogim domovima priprema uoči božićnih blagdana.
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Za kilogram ove cijenjene ribe potrebno je izdvojiti čak 75 eura.
Iako je riječ o poprilično visokoj cijeni, bakalar je i dalje nezaobilazan dio blagdanskog jelovnika brojnih obitelji, osobito na Badnjak.
Dusko Jaramaz/PIXSELLViše
Dusko Jaramaz/PIXSELLViše
Hoće li visoka cijena ove godine utjecati na potražnju, tek će se vidjeti, no jedno je sigurno – za tradicionalni blagdanski ručak ljubitelji bakalara morat će izdvojiti pozamašan iznos.
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