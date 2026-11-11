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pozamašan iznos

FOTO / Stigao prvi ovogodišnji bakalar: Evo koliko ćete morati izdvojiti za kilogram

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11. stu. 2026. 12:36
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11.11.2026.Sibenik, -- U Sibenik stigao prvi ovogodisnji suhi norveski bakalar.Cijena kilograma je 75 eura Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Prvi ovogodišnji suhi norveški bakalar stigao je u Šibenik, tradicionalna namirnica koja se u mnogim domovima priprema uoči božićnih blagdana.

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Za kilogram ove cijenjene ribe potrebno je izdvojiti čak 75 eura.

Iako je riječ o poprilično visokoj cijeni, bakalar je i dalje nezaobilazan dio blagdanskog jelovnika brojnih obitelji, osobito na Badnjak.

11.11.2026.Sibenik, -- U Sibenik stigao prvi ovogodisnji suhi norveski bakalar.Cijena kilograma je 75 eura Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
11.11.2026.Sibenik, -- U Sibenik stigao prvi ovogodisnji suhi norveski bakalar.Cijena kilograma je 75 eura Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Hoće li visoka cijena ove godine utjecati na potražnju, tek će se vidjeti, no jedno je sigurno – za tradicionalni blagdanski ručak ljubitelji bakalara morat će izdvojiti pozamašan iznos.

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bakalar cijena

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