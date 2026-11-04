"Best Christmas City Break"
Veliko priznanje za Zagreb: Proglašen najboljim u Europi, iza njega ostali poznati gradovi
Organizacija European Best Destinations (EBD) proglasila je Zagreb najboljom city break destinacijom u Europi za božićne blagdane za 2026. godinu, na temelju više od deset tisuća glasova publike, otkrila je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ) Martina Bienenfeld na svjetskoj burzi WTM London.
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TZGZ je jedan od tridesetak izlagača na nacionalnom izložbenom prostoru Hrvatske na svjetskoj turističkoj burzi WTM (World Travel Market), gdje redovito predstavljaju zagrebačku ponudu britanskom tržištu, s kojeg ove godine, kako kaže Bienenfeld, Zagreb ima porast turističkih noćenja.
"Novo priznanje EBD-a za najbolju city break destinaciju za božićne blagdane velika je stvar za Zagreb jer ga dodatno potvrđuje kao atraktivnu destinaciju za kraća gradska blagdanska putovanja", komentirala je za Hinu Bienenfeld na WTM-u.
Rekla je i da se u Zagrebu i ove godine očekuje dobra posjećenost tijekom božićnih blagdana i adventskog sajma i sa britanskog tržišta, ali i mnogih drugih.
U novom priznanju EBD-a engleskog naziva "Best Christmas City Break in Europe" naglasak je na cjelokupnoj ponudi Zagreba za božićne blagdane, uz isticanje da je zagrebačka adventska manifestacija tri godine zaredom proglašena najboljim europskim božićnim sajmom u Europi o čemu su izvještavali i svjetski mediji.
"Dovoljna je samo kratka šetnja gradom da biste shvatili zašto. Od romantičnog Gornjeg grada do parka Zrinjevac, Trga kralja Tomislava, Europskog trga i tunela Grič, Zagreb se u prosincu preko noći pretvara u veliku pozornicu na otvorenom ispunjenu svjetlošću, glazbom i emocijama. Njegov šarm ne dolazi iz ekstravagancije, već iz topline i tog posebnog zagrebačkog štiha", navodi se uz ostalo u objašnjenju EBD-ovog novog priznanja Zagrebu.
Iza Zagreba, na drugom mjestu najboljih city break božićnih destinacija u Europi su Ženeva u Švicarskoj, te na trećem Edinburgh u Škotskoj.
Prema terminima objavljenim u raznim međunarodnim publikacijama, kao i na web stranicama EBD-a, zagrebački advent održavat će se od 28. studenoga 2026. godine do 7. siječnja 2027.
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