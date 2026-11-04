Veliko priznanje za Zagreb: Proglašen najboljim u Europi, iza njega ostali poznati gradovi

"Dovoljna je samo kratka šetnja gradom da biste shvatili zašto. Od romantičnog Gornjeg grada do parka Zrinjevac, Trga kralja Tomislava, Europskog trga i tunela Grič, Zagreb se u prosincu preko noći pretvara u veliku pozornicu na otvorenom ispunjenu svjetlošću, glazbom i emocijama. Njegov šarm ne dolazi iz ekstravagancije, već iz topline i tog posebnog zagrebačkog štiha", navodi se uz ostalo u objašnjenju EBD-ovog novog priznanja Zagrebu.