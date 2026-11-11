nikada nije prerano
Ove stvari možete učiniti već sada kako biste uštedjeli novac za Božić
Koliko je rano prerano za razmišljanje o Božiću i vlastitim financijama?
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Odgovor je, naravno, da nikada nije prerano. Ako počnete štedjeti na vrijeme, božićni troškovi postat će znatno podnošljiviji, piše BBC.
Financijski pritisak za neke je obitelji veći nego za druge. Dobrotvorna organizacija Barnardo's upozorava da će neki roditelji preskakati obroke kako bi svojoj djeci mogli priuštiti božićnu večeru sa svim tradicionalnim prilozima.
No dobrotvorna organizacija za savjetovanje o dugovima StepChange nudi savjete svima koji žele izbjeći da ih božićna potrošnja dovede u financijske poteškoće na početku nove godine.
O čemu biste trebali razmišljati već sada?
Najbolji način da izbjegnete financijski težak siječanj jest izraditi realističan plan prije nego što počnete trošiti novac, poručuju iz organizacije.
Male odluke koje donesete sada mogu imati velik utjecaj na vaše financije kasnije. Njihovi savjeti uključuju:
- Isplanirajte cjelokupan božićni proračun. Ne razmišljajte samo o darovima. U proračun uključite troškove hrane i pića, putovanja, proslava, darova, poštarine, ukrasa i svih ostalih blagdanskih izdataka.
- Rasporedite troškove. Nemojte se oslanjati isključivo na prosinačku plaću. Također, sastavite popis za kupnju prije Crnog petka, koji ove godine pada 27. studenoga. Ne zaboravite da je nešto doista povoljno samo ako ste to ionako namjeravali kupiti.
- Rezervirajte putovanje vlakom već sada. Karte kupljene unaprijed, ako su dostupne, obično su jeftinije.
- Postavite ograničenja potrošnje. Odredite maksimalan iznos koji ćete potrošiti na božićna druženja i proslave te otvoreno razgovarajte s obitelji i prijateljima o tome koliko ćete izdvojiti za darove.
- Provjerite zalihe prije velike kupnje namirnica. Pregledajte kuhinjske ormariće, hladnjak i zamrzivač prije odlaska u trgovinu te planirajte obroke na temelju namirnica koje već imate. Sastavite popis onoga što vam nedostaje i usporedite cijene.
- Razmislite dvaput prije kupnje. Možete li si priuštiti ono što namjeravate kupiti? Ako kupujete na kredit, možete li podmirivati rate? I, najvažnije, treba li vam to doista?
„Božić je vrijeme kada želimo uživati i učiniti blagdane posebnima za ljude do kojih nam je najviše stalo”, rekla je Vikki Brownridge, izvršna direktorica organizacije StepChange.
„No Božić također može stvoriti velik pritisak na kućne proračune, zbog čega je važno na vrijeme poduzeti korake kako bismo izbjegli financijske poteškoće u siječnju.”
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