NAPETO RAZDOBLJE OVE JESENI
Retrogradni Merkur od 24. listopada djeluje punom snagom, a ova četiri horoskopska znaka očekuje najveći kaos
Od kraja listopada do sredine studenoga astrolozi najavljuju razdoblje nesporazuma, kašnjenja i ponovnog otvaranja starih problema, a najviše bi ga mogli osjetiti pripadnici četiriju horoskopskih znakova.
Krajem listopada počinje jedno od astrološki najnapetijih razdoblja ove jeseni. Merkur će 24. listopada započeti retrogradno kretanje u Škorpionu, gdje će ostati do 13. studenoga. U istom će razdoblju retrogradna biti i Venera, koja je prividno kretanje unatrag započela još 3. listopada.
Prema astrološkim prognozama, istodobno retrogradno kretanje tih dvaju planeta moglo bi dodatno zakomplicirati ljubavne odnose, komunikaciju i financijske dogovore. Na površinu bi ponovno mogle izaći stare zamjerke, tajne i pitanja za koja se mislilo da su odavno riješena.
Iako bi, prema mišljenju astrologa, utjecaj tog razdoblja mogli osjetiti svi horoskopski znakovi, najviše problema očekuje Djevice, Škorpione, Ovnove i Ribe. Ostalima se također savjetuje dodatni oprez u odnosima, financijama i donošenju važnih odluka, piše N1 Slovenija.
Koga očekuju najveći problemi?
Djevica: Nesporazumi na svakom koraku
Djevice bi najviše mogle osjetiti poteškoće u komunikaciji. Čak bi i sasvim bezazlena izjava mogla prerasti u svađu, dok bi važna poruka mogla biti protumačena potpuno drukčije od onoga što je pošiljatelj namjeravao.
Poseban oprez preporučuje im se na poslovnim sastancima, prezentacijama i prilikom sklapanja važnih dogovora. Prije nego što nešto pošalju ili izgovore, trebale bi dvaput provjeriti sve pojedinosti.
Škorpion: Jedna pogrešna riječ može izazvati sukob
Budući da će se retrogradni Merkur kretati upravo kroz njihov znak, astrolozi Škorpionima predviđaju osobito intenzivno razdoblje.
Na površinu bi mogle izaći stare zamjerke, neizrečene misli i napetosti u odnosima. Nepromišljena izjava ili objava na društvenim mrežama mogla bi izazvati mnogo veće posljedice nego što očekuju.
Važno je da ne donose preuranjene zaključke i da drugima ne pripisuju skrivene namjere prije nego što s njima razgovaraju.
Ovan: Problemi s povjerenjem izlaze na vidjelo
Ovnovima bi najviše poteškoća mogli donijeti ljubomora, zamjerke i pitanja povezana sa zajedničkim financijama.
Neki će morati razjasniti odnos u kojem se sumnje gomilaju već dulje vrijeme. Astrolozi im savjetuju da ne reagiraju u ljutnji te da prije iznošenja optužbi provjere činjenice.
Ribe: Planovi bi se mogli zakomplicirati u posljednji trenutak
Ribama bi najviše neugodnosti mogla donijeti putovanja. Moguća su kašnjenja, promjene rezervacija i neočekivane prepreke u organizaciji puta.
Zbog toga bi prije polaska trebale više puta provjeriti dokumente, rezervacije i važne informacije. Nešto što će se isprva činiti kao velika prepreka poslije bi se moglo pokazati prilikom za donošenje bolje odluke.
Kome se još savjetuje oprez?
Bik: Financije se popravljaju, ali odnosi se kompliciraju
Iako bi Bikovi do kraja listopada mogli osjetiti financijsko olakšanje, više bi se mogli morati posvetiti rješavanju problema u partnerskim odnosima. Stari nesporazumi ili osjećaj neravnoteže ponovno bi mogli izbiti na površinu.
Važno je da jasno izraze svoje potrebe i izbjegavaju impulzivno vraćanje bivšim partnerima.
Lav: Na poslu prilike, a kod kuće potreba za strpljenjem
Unatoč povoljnijim financijskim izgledima, Lavovima bi se mogli zakomplicirati obiteljski dogovori. Planovi povezani sa selidbom, renoviranjem ili promjenama u domu mogli bi privremeno usporiti.
Umjesto da sve pokušavaju riješiti odmah, trebali bi odvojiti vrijeme za razgovor i postizanje dogovora.
Vaga: Prilike dolaze, ali treba provjeriti brojke
Vagama bi se i dalje mogle otvarati zanimljive poslovne i privatne prilike, no astrolozi ih upozoravaju da budu oprezne s novcem.
Moguće su pogreške u obračunima, neočekivani troškovi i nejasnoće pri plaćanju. Prije potpisivanja ugovora zato bi trebale pažljivo provjeriti uvjete i izbjegavati ishitrene financijske odluke.
Vodenjak: Napredak u karijeri zahtijevat će pažljivu komunikaciju
Vodenjacima bi se mogle otvoriti nove mogućnosti povezane s poslom, inozemstvom ili obrazovanjem. Ipak, mogli bi naići na nesporazume s nadređenima, važnim suradnicima ili klijentima.
To ne znači da bi trebali odustati od svojih planova. Ključno će biti kako će reagirati na kritike i predstaviti svoje ideje.
Kome retrogradni Merkur vraća stare priče?
Blizanci
Nakon povoljnijeg razdoblja na ljubavnom planu, Blizanci ne bi trebali zanemariti odmor i svakodnevne obveze. Prevelik broj zadataka mogao bi im izazvati nepotreban stres.
Rak
Rakove bi mogao kontaktirati bivši partner ili stara simpatija. Hoće li toj osobi pružiti novu priliku, ovisit će isključivo o njima.
Strijelac
Iako bi im se mogle otvoriti nove mogućnosti kroz prijateljstva i suradnju, Strijelci bi se u privatnom životu ponovno mogli suočiti s nedovršenim pričama iz prošlosti.
Jarac
Financijsko olakšanje kod Jaraca mogli bi pratiti manji nesporazumi u krugu prijatelja. Trebali bi pripaziti na šale, glasine i nepromišljene izjave.
Kada će napetost početi popuštati?
Prema astrološkim prognozama, Merkur i Venera 13. studenoga ponovno će krenuti izravnim hodom. Nakon toga postupno bi se trebali početi razjašnjavati i neki problemi koji će obilježiti kraj listopada i početak studenoga.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare