Tri puta u 2026. sve će ići po zlu? Retrogradni Merkur i datumi koje morate zapamtiti

Ova godina donosi tri intenzivna ciklusa retrogradnog Merkura koji će testirati našu komunikaciju, strpljenje i tehnologiju.
Tri intenzivna ciklusa
Ako ste mislili da su izgubljeni ključevi, pogrešno poslane poruke i tehnički kvarovi stvar prošlosti, astrolozi imaju vijesti za vas.
Godina 2026. donosi tri intenzivna ciklusa retrogradnog Merkura koji će testirati našu komunikaciju, strpljenje i tehnologiju, prenosi N1 Sarajevo.
Horoskopske savjete i preporuke ne treba shvaćati pretjerano ozbiljno.
Iako se ovaj fenomen često spominje u šaljivom tonu kao dežurni krivac za sve životne nedaće, stručnjaci naglašavaju da ova razdoblja nisu samo vrijeme kaosa. Ona su, zapravo, kozmički podsjetnik da usporimo, preispitamo odluke i dovršimo ono što smo ostavili na pola puta.
Evo kada treba biti posebno oprezan u 2026. godini:
Ciklus: Od impulzivnosti do intuicije (26. veljače – 20. ožujka)
Prvi retrogradni hod počinje u vatrenom Ovnu, što donosi rizik od brzopletih riječi i impulzivnih odluka. Merkur se zatim vraća u Ribe, gdje logika ustupa mjesto zbunjenosti i snovima, a završava u Vodenjaku, donoseći tehničke komplikacije i preispitivanje društvenih odnosa.
Savjet: Brojite do deset prije nego što odgovorite na provokacije.
Ciklus: Drama i obiteljske napetosti (29. lipnja – 23. srpnja)
Ljeto donosi retrogradnost koja započinje u Lavu – očekujte dramu, ego-tripove i pretjerano samouvjerene izjave. Prijelazom u Raka fokus se seli na obiteljske odnose koji mogu postati napeti, a završava u Blizancima, gdje dezinformacije dosežu vrhunac.
Savjet: Ne donosite velike zaključke o privatnom životu u ovom razdoblju.
Ciklus: Istina i povjerenje (24. listopada – 13. studenoga)
Jesenski ciklus započinje u Strijelcu, donoseći pretjeranu „iskrenost“ koja može povrijediti. U Škorpionu se bude stare zamjerke i nepovjerenje, dok završetak u Vagi nudi priliku za izglađivanje odnosa i rješavanje neodlučnih situacija.
Savjet: Odlično vrijeme za rješavanje starih sukoba, ali loše za potpisivanje novih ugovora.
Kako preživjeti 2026.?
Astrolozi su jasni: život ne treba stati. Umjesto panike, iskoristite ova razdoblja za introspekciju.
- Provjerite dvaput: prije slanja važnih e-mailova ili potpisivanja dokumenata
- Napravite sigurnosne kopije: tehnologija je u ovim razdobljima najranjivija
- Ne žurite: ovo je vrijeme za reviziju prošlosti, a ne za skok u nepoznatu budućnost
Imajte na umu – retrogradni Merkur nije neprijatelj, već prilika da popravite ono što je ostalo nedovršeno.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
