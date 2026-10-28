neviđeni incident
VIDEO / Šok u televizijskom studiju: Voditelj nogom udario dron, letjelica pogodila manekenku ravno u lice
Neobičan incident dogodio se u ponedjeljak tijekom prijenosa uživo meksičke emisije "Es Show", kad je voditelj Ernesto Chavana nogom udario dron koji je letio studijem. Letjelica je nakon udarca odletjela prema sudionicima emisije i pogodila kolumbijsku manekenku i plesačicu Isabellu Rojas ravno u lice.
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Incident se dogodio u studiju televizije Multimedios, na kanalu Canal 6 u meksičkom gradu Monterreyu, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama.
Na snimci se vidi kako dron leti u blizini voditelja, koji podiže nogu i udara ga. Letjelica je potom nekontrolirano odletjela prema ostalim sudionicima emisije i pogodila Rojas u lice.
😬 Mexican TV host injures a woman after kicking a drone straight into her face The drone was flying around the studio and eventually annoyed the presenter so much that he decided to kick it. But he misjudged its trajectory, and the drone struck one of the show's participants in the face. The model left the set in tears, writhing in pain. https://t.co/A0RMuNe4Uv— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026
Manekenka je odmah rukama prekrila lice, a njezine kolegice priskočile su joj u pomoć i odvele je iza pozornice. Emisija se u međuvremenu nastavila, dok joj je pružana liječnička pomoć.
Rojas se nekoliko minuta kasnije vratila u studio i potvrdila da je zadobila lakše ozljede. Iako je bila ozlijeđena te je brisala krv s usne maramicom, Isabella je s osmijehom nastavila razgovarati s voditeljem.
Voditelj Chavana ispričao joj se i preuzeo odgovornost za incident koji se dogodio pred kamerama.
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