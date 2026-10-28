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neviđeni incident

VIDEO / Šok u televizijskom studiju: Voditelj nogom udario dron, letjelica pogodila manekenku ravno u lice

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28. lis. 2026. 11:03
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Dron GIF
X/NEXTA

Neobičan incident dogodio se u ponedjeljak tijekom prijenosa uživo meksičke emisije "Es Show", kad je voditelj Ernesto Chavana nogom udario dron koji je letio studijem. Letjelica je nakon udarca odletjela prema sudionicima emisije i pogodila kolumbijsku manekenku i plesačicu Isabellu Rojas ravno u lice.

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Incident se dogodio u studiju televizije Multimedios, na kanalu Canal 6 u meksičkom gradu Monterreyu, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama.

Na snimci se vidi kako dron leti u blizini voditelja, koji podiže nogu i udara ga. Letjelica je potom nekontrolirano odletjela prema ostalim sudionicima emisije i pogodila Rojas u lice.

Manekenka je odmah rukama prekrila lice, a njezine kolegice priskočile su joj u pomoć i odvele je iza pozornice. Emisija se u međuvremenu nastavila, dok joj je pružana liječnička pomoć.

Rojas se nekoliko minuta kasnije vratila u studio i potvrdila da je zadobila lakše ozljede. Iako je bila ozlijeđena te je brisala krv s usne maramicom, Isabella je s osmijehom nastavila razgovarati s voditeljem.

Voditelj Chavana ispričao joj se i preuzeo odgovornost za incident koji se dogodio pred kamerama.

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Teme
ernesto chavana dron incident meksiko

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