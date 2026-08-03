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YAHOO NEWS

VIDEO / Pogledajte kako hrvatska sova hvata i ruši dron

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N1 Info
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03. kol. 2026. 10:13
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napad sove
Yahoo News/Camera One

Tijekom leta drona iznad kamenitog terena u Hrvatskoj sredinom srpnja, sova je iznenada napala letjelicu i oborila je na tlo

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Cijelu nesvakidašnju zasjedu zabilježila je kamera postavljena na dronu.

Snimku je donio Yahoo News, a kako je to izgledalo, pogledajte ovdje:

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dron sova

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