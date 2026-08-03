Yahoo News/Camera One

Tijekom leta drona iznad kamenitog terena u Hrvatskoj sredinom srpnja, sova je iznenada napala letjelicu i oborila je na tlo

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Cijelu nesvakidašnju zasjedu zabilježila je kamera postavljena na dronu.

Snimku je donio Yahoo News, a kako je to izgledalo, pogledajte ovdje: