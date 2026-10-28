Dijana Zadravec ponovno postaje šefica u Vinogradskoj

Matija Habljak/PIXSELL

Upravno vijeće potvrdilo je njezin izbor za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Od danas teče žalbeni rok

Podijeli

Oglas

Upravno vijeće zagrebačkog KBC-a Sestre milosrdnice potvrdilo je danas izbor prof. dr. Dijane Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, piše Goranka Jureško za Jutarnji list.

Od danas teče dvotjedni žalbeni rok u kojem preostala dva kandidata mogu uložiti žalbu na ovaj izbor.

Ne bude li nezadovoljnih, polovicom studenog Zadravec će preuzeti ovu dužnost na kojoj je već bila prije pet godina.