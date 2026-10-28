teče dvotjedni žalbeni rok
Dijana Zadravec ponovno postaje šefica u Vinogradskoj
Upravno vijeće potvrdilo je njezin izbor za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Od danas teče žalbeni rok
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Upravno vijeće zagrebačkog KBC-a Sestre milosrdnice potvrdilo je danas izbor prof. dr. Dijane Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, piše Goranka Jureško za Jutarnji list.
Od danas teče dvotjedni žalbeni rok u kojem preostala dva kandidata mogu uložiti žalbu na ovaj izbor.
Ne bude li nezadovoljnih, polovicom studenog Zadravec će preuzeti ovu dužnost na kojoj je već bila prije pet godina.
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