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teče dvotjedni žalbeni rok

Dijana Zadravec ponovno postaje šefica u Vinogradskoj

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28. lis. 2026. 10:33
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Matija Habljak/PIXSELL

Upravno vijeće potvrdilo je njezin izbor za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Od danas teče žalbeni rok

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Upravno vijeće zagrebačkog KBC-a Sestre milosrdnice potvrdilo je danas izbor prof. dr. Dijane Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, piše Goranka Jureško za Jutarnji list.

Od danas teče dvotjedni žalbeni rok u kojem preostala dva kandidata mogu uložiti žalbu na ovaj izbor.

Ne bude li nezadovoljnih, polovicom studenog Zadravec će preuzeti ovu dužnost na kojoj je već bila prije pet godina.

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dijana zadravec sestre milosrdnice

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