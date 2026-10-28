Oglasili se iz HŽ-a, poznat uzrok jutarnjeg kaosa u željezničkom prometu

Lucija Ocko/PIXSELL

Zbog nestanka električnog napona na dionici od Sesveta do Zagreb Glavnog kolodvora, uslijed oštećenja kontaktne mreže, jutros je došlo do kašnjenja i otkazivanja pojedinih vlakova. Oglasili su se iz HŽ-a i otkrili razlog zbog kojeg je došlo do poremećaja u željezničkom prometu.

Podijeli

Oglas

"Naknadnim izvidima utvrđeno je da je kontaktna mreža oštećena zbog krađe 100 metara žice s obilaznog kolosijeka u kolodvoru Borongaj, koji nije pod naponom.

Nakon što je žica odsječena, kontaktna mreža iznad kolosijeka kojim voze vlakovi opustila se te je prilikom prolaska teretni vlak zapeo za nju i tako je nastalo znatno oštećenje zbog čega je prekinut napon električnom energijom.

Obavljen je policijski očevid, a dežurne ekipe su na terenu te rade na sanaciji.

Promet do daljnjega teče jednim kolosijekom, zbog čega dolazi do poremećaja u prometovanju svih vlakova koji prolaze kroz Zagreb Glavni kolodvor", objavili su iz HŽ-a.