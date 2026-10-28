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Policija obavila očevid

Oglasili se iz HŽ-a, poznat uzrok jutarnjeg kaosa u željezničkom prometu

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N1 Info
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28. lis. 2026. 10:31
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29.09.2026., Zagreb - Vecernja guzva na Glavnom kolodvoru radi strajka ZET-a. Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL

Zbog nestanka električnog napona na dionici od Sesveta do Zagreb Glavnog kolodvora, uslijed oštećenja kontaktne mreže, jutros je došlo do kašnjenja i otkazivanja pojedinih vlakova. Oglasili su se iz HŽ-a i otkrili razlog zbog kojeg je došlo do poremećaja u željezničkom prometu.

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"Naknadnim izvidima utvrđeno je da je kontaktna mreža oštećena zbog krađe 100 metara žice s obilaznog kolosijeka u kolodvoru Borongaj, koji nije pod naponom.

Nakon što je žica odsječena, kontaktna mreža iznad kolosijeka kojim voze vlakovi opustila se te je prilikom prolaska teretni vlak zapeo za nju i tako je nastalo znatno oštećenje zbog čega je prekinut napon električnom energijom.

Obavljen je policijski očevid, a dežurne ekipe su na terenu te rade na sanaciji.

Promet do daljnjega teče jednim kolosijekom, zbog čega dolazi do poremećaja u prometovanju svih vlakova koji prolaze kroz Zagreb Glavni kolodvor", objavili su iz HŽ-a.

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Teme
hrvatske željeznice problemi u prometu željeznički promet

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