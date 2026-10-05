NOVA IZLOŽBA
Zašto su muškarci u Rimskom carstvu nosili ružičasto?
Ružičasta odjeća na muškarcima, parfemi, nakit i pomno odabrane frizure nisu samo obilježja suvremene mode.
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Prije otprilike 2000 godina izgled je imao važnu ulogu i u Rimskom Carstvu, gdje su odjeća i modni detalji mogli govoriti mnogo o identitetu, društvenom položaju i moći pojedinca, prenosi Euronews.
Upravo odnos mode i moći istražuje nova izložba "The Power of Fashion in the Roman Empire", otvorena u muzeju Glyptoteket u Kopenhagenu. Među zanimljivostima koje izložba obrađuje je i mogućnost da je rimski car Tiberije nosio odjeću ružičaste boje. Istodobno, odjeća ljudi na vlasti bila je predmet komentara, ogovaranja, kritika pa i uvreda njihovih suvremenika.
Izložba pokazuje da odjeća, nakit i frizure u Rimskom Carstvu nisu bili samo stvar osobnog ukusa. Izgled je mogao biti sredstvo izražavanja identiteta i društvenog statusa, ali i način demonstriranja moći.
Posjetitelji mogu vidjeti rimske skulpture stare oko 2000 godina, rijetke sačuvane tunike, nakit i obuću. Izložene su i rekonstrukcije boja kakve su Rimljani koristili, a organizatori su otišli i korak dalje te rekonstruirali mirise drevnih parfema. Na posebnim mjestima za slušanje moguće je čuti i primjere rimskih tračeva i uvreda.
U središtu izložbe nalaze se mramorne skulpture koje prikazuju pripadnike carske obitelji, rimske elite i stanovnike različitih dijelova Rimskog Carstva. Uz skulpture, arheološki tekstil, nakit i obuća pružaju dodatni uvid u način na koji su se Rimljani odijevali i predstavljali drugima.
Među izloženim predmetima nalazi se i 18 eksponata posuđenih iz muzeja u turskom Burduru. Oni su predstavljeni uz predmete iz zbirki Glyptoteketa, British Museuma, Nacionalnog muzeja Danske i Thorvaldsens Museuma. Kombiniranjem predmeta iz različitih dijelova nekadašnjeg Carstva izložba nastoji pokazati kako su se odjeća i osobni izgled koristili za izražavanje identiteta i položaja u različitim dijelovima rimskog svijeta.
Kustosica izložbe je Cecilie Brons, a uz izložbu je pripremljena i znanstvena publikacija na engleskom i danskom jeziku, nastala uz sudjelovanje međunarodnih stručnjaka koji se bave rimskom skulpturom, odjećom i identitetom. Tijekom trajanja izložbe planirani su i obilasci s vodičem, predavanja i obrazovni programi.
Izložba je otvorena 1. listopada, a u kopenhaškom Glyptoteketu moći će se razgledati do 29. ožujka 2027.
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