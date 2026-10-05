Zašto su muškarci u Rimskom carstvu nosili ružičasto?

Među izloženim predmetima nalazi se i 18 eksponata posuđenih iz muzeja u turskom Burduru. Oni su predstavljeni uz predmete iz zbirki Glyptoteketa, British Museuma, Nacionalnog muzeja Danske i Thorvaldsens Museuma. Kombiniranjem predmeta iz različitih dijelova nekadašnjeg Carstva izložba nastoji pokazati kako su se odjeća i osobni izgled koristili za izražavanje identiteta i položaja u različitim dijelovima rimskog svijeta.