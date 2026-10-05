dragan markovina
Povjesničar o izborima u BiH: Komšić je prvi sve prokockao, odbio je pristojniji dio svijeta
Povjesničar Dragan Markovina u Studiju uživo kod naše Hanan Nanić komentirao je rezultate jučerašnjih izbora u Bosni i Hercegovini.
Upitan što pokazuje nova tehnologija, niska izlaznost i puno manji broj glasova koji je dio ponavljajućih kandidata dobio, Markovina kaže da su izbori sigurno bili transparentniji.
Ističe da je manji broj glasova, pogotovo u Sarajevu, dobila "Trojka", koje su, kaže, očito birači kaznili i odlučili ne izaći na glasanje.
Naglasio je da je povjerenje u proces i realnost njegovog ishooda puno bolja, ali je, navodi, činjenica da su rezultati zapravo isti. "Bile su dvije bitne promjene na ovim izborima, ali činjenica je da ljudi ovako glasaju", rekao je.
Podsjetimo, izbori u Bosni i Hercegovini donijeli su hrvatsku predstavnicu u Predsjedništvo susjedne zemlje. Darijana Filipović, koja po prvi put ulazi u Predsjedništvo BiH, na nedjeljnim izborima pobijedila je Slavena Kovačevića, predstavnika Demokratske fronte Željka Komšića i kandidata oporbene hrvatske petorke Zdenka Lučića.
"Kovačević je bio tragikomičan kandidat"
Komentirajući pobjedu Filipović, kaže da njena pobjeda zasad ne mijenja ništa za Hrvate u BiH. "U početku se možda činilo da će Lučić možda imati neku ozbiljniju šansu, ali njegova je kampanja bila isključivo osobni napadi na Daragana Čovića. Samo je na tome jahao i to je ljude odbilo. Vodio je potpuno promašenu kampanju koja nije mogla ozbiljnije ugroziti HDZ", rekao je.
Govoreći o Slavenu Kovačeviću, Markovina je rekao da je i on bio "tragikomičan kandidat".
"Čovjek koji se na jednim izborima izjašnjavao kao Srbin, a sada kao Hrvat, nije bio uvjerljiv nikome. Nije imao karizmu Željka Komšića", kazao je.
Kaže da mu se čini da je dobar dio glasova otišao Semiru Efendiću, kandidatu za bošnjačkog člana Predsjedništva. Smatra da će se relaksirati odnosi između Bošnjaka i Hrvata, ali se, kaže, u izbornom zakonu neće ništa promijeniti.
"Ono što će sada otežati HDZ-u je što više neće imati nikakvu izliku za sljedeće izbore, sad su tu da pokažu što mogu", rekao je.
"To je jedna pat pozicija, talačka kriza"
"SDA je zapravo najbliže HDZ-u, zapravo je "bošnjački HDZ". Da se nije američki veleposlanik na prošlim izborima miješao, Bakir Izetbegović bi već tada izgubio mjesto u Predsjedništvu", rekao je i dodao da birači već druge izbore zaredom šalju poruku Bakiru Izetbegoviću, da jesu za SDA, ali ne za njega.
"Naravno, nije čovjek glup, on to čuje, ali odbija razumjeti. Ali, među vodstvom SDA nema hrabrosti da ga smijene. Vjerojatno zato što su to mahom tradicionalni ljudi, jer je on sin Alije Izetbegovića. To je jedna pat pozicija, talačka kriza u kojoj jedan čovjek i njegova supruga drže najmoćniju stranku. A birači žele tu stranku, ali bez njih. I sada se dogodilo da je dobar dio glasova koji je išao Komšiću prebacio Efendiću, koji bi bio najlogičniji mogući partner SDA na svakoj razini vlasti. Puno je logičnija ta koalicija nego sa SDP-om", pojasnio je.
Kaže da je Željko Komšić čovjek koji je "prvi sve prokockao". Ističe da mu je moto i za ove i za prošle izbore bila građanska BiH, ali se u kampanji ponašao poptuno suprotno.
"Ponašao se antagonizirajuće prema hrvatskom i srpskom biračkom tijelu", rekao je i dodao da je način ponašanja odbio birače i pristojniji dio svijeta od njih, koji su masovno glasali za SDP i našu stranku.
"Dodik može biti potpuno miran"
Komentirajući izbore u Republici Srpskoj, Markovina kaže da je oporba imala šansu smijeniti vlast, ali samo kad se poptuno ujedini kad ima jedan fokus - da smijene Milorada Dodika.
"U času kad se ta oporba nije ujedinila, nije imala nikakvu šansu. A nijednom se nisu suprostavili politici Dodika o odcijepljenju. Dodik može biti potpuno miran, on nije na nikakvoj funkciji, nije bio kandidat, a i dalje je najmoćniji u Republici Srpskoj, a to će i biti", kazao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare