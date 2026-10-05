Povjesničar o izborima u BiH: Komšić je prvi sve prokockao, odbio je pristojniji dio svijeta

"Naravno, nije čovjek glup, on to čuje, ali odbija razumjeti. Ali, među vodstvom SDA nema hrabrosti da ga smijene. Vjerojatno zato što su to mahom tradicionalni ljudi, jer je on sin Alije Izetbegovića. To je jedna pat pozicija, talačka kriza u kojoj jedan čovjek i njegova supruga drže najmoćniju stranku. A birači žele tu stranku, ali bez njih. I sada se dogodilo da je dobar dio glasova koji je išao Komšiću prebacio Efendiću, koji bi bio najlogičniji mogući partner SDA na svakoj razini vlasti. Puno je logičnija ta koalicija nego sa SDP-om", pojasnio je.