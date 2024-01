Njega kože u menopauzi: Tri važna pravila za lijep i njegovan izgled

Podijeli :

Unsplash/Katelyn Greer

Sa starenjem se kod žena koža tijela i lica mijenjaju, posebice u periodu ulaska u menopauzu i u menopauzi. To je značajan životni prijelaz kod žena koji utječe na brojne aspekte fizičkog i mentalnog zdravlja.

Menopauza predstavlja kraj menstrualnih ciklusa, krvarenja i kraj reproduktivne dobi kod žena. Do menopauze dolazi zbog smanjenja funkcije jajnika, ujedno i smanjenja proizvodnje ženskih spolnih hormona estrogena i progesterona. Menopauza također uvelike utječe i na stanje kože, odnosno, njeno starenje, suhoću i sve slabiju elastičnost.

Međutim, to nije nimalo neobična pojava stoga postoje brojni načini na koje možete provoditi njegu kože u menopauzi. Za to nisu potrebne samo skupocjene kreme i preparati za kožu, već i neke promjene u svakodnevici koje mogu učiniti promjenu.

Koža u menopauzi

Ovaj period života često je trenutak kada žene posegnu za proizvodima za njegu kože u menopauzi. Koža s godinama postaje više suha, ima više bora, nepravilnosti i na njoj su sve vidljivije posljedice dosadašnjeg života.

Suha koža lica u menopauzi većim je dijelom povezana s nizom hormonalnih promjena koje se događaju u organizmu. Ključni hormon koji ima značajan utjecaj na stanje kože je estrogen koji u periodu menopauze ima značajan pad.

Ovo su samo neki od razloga zbog kojih je potrebna posebna njega kože u menopauzi.

Gubitak kolagena, estradiola i estrogena

Jedan od ključnih razloga promjena u koži tijekom menopauze leži u gubitku kolagena i elastina, proteina koji pružaju koži čvrstoću i elastičnost. Menopauza označava kraj reproduktivne faze žene, a s time dolazi do smanjenja razine estrogena. Estrogen igra ključnu ulogu u održavanju hidratacije kože, potiče proizvodnju kolagena i elastina, proteina koji pružaju koži čvrstoću i elastičnost. Kako ističu iz Američke dermatološke akademije , s početkom menopauze se gubi najveća razina kolagena, oko 30 posto u samo prve dvije godine. Nakon toga je opadanje slabije, od oko dva posto godišnje.

Smanjenje razine estrogena može dovesti do gubitka ovih važnih elemenata, što rezultira suhom kožom, gubitkom tonusa kože i povećanom pojavom bora. Suhoća kože može dovesti i do pojačanog svrbeža, perutanja i iritacije.

Smanjena proizvodnja sebuma

Kada tijelo ima manje kolagena, a na čiji pad razine direktno utječe menopauza, može doći do promjena u proizvodnji sebuma. Sebum je prirodno ulje koje koža proizvodi kako bi se održala hidratiziranom. Kako pada razina kolagena i estrogena, tako se i proizvodi manje sebuma i koža postaje više suha. S manjom proizvodnjom sebuma koža također ima manju sposobnost zadržavanja vode. Sve to dovodi do povećane osjetljivosti kože i povećane suhoće kože, samo još nekih razloga zašto je posebno potrebna njega kože u menopauzi.

Starenje kože

Možda bismo htjeli zanemariti tu činjenicu, no starimo i mi i naša koža. Starenjem kod žena, a posebice u menopauzi, dolazi do ranije opisanih hormonalnih promjena, ali i do povećane osjetljivosti kože. U starijim godinama koža je mnogo osjetljivija na dodir, ali i na sunčevu svjetlost, zagađenja i štetne utjecaje okoliša. To može dovesti do hiperpigmentacija brže nego prije, do pojave bora i crvenila kože.

Njega kože u menopauzi

Promjene u izgledu kože lica mogu utjecati na vlastito poimanje, odnosno, na mentalno stanje kod žena. Osjećaj suhoće kože, svrbež i perutanje samo su neki od neugodnih simptoma starenja kože. Iako se starenje kože ne može zaustaviti, može se usporiti pravilnom njegom kože u menopauzi.

Njega kože treba doći iznutra i izvana, pa ako mislite da ćete sve riješiti kremama i losionima, nažalost će biti potrebno malo više truda. Dakako, vanjska hidratacija može pomoći, no također trebate uzeti u obzir sastojke proizvoda koje nanosite i koliko od njih zapravo možete dobiti.

U nastavku donosimo neke od stvari koje bi se trebale naći na listi njege kože u menopauzi:

1.Hidratacija kremama, uljima i losionima

Korištenje bogatih hidratantnih krema koje sadrže dobre sastojke mogu pomoći u održavanju optimalne razine hidratacije. Njega kože u menopauzi trebala bi sadržavati proizvode za njegu kože koji sadrže sastojke poput hijaluronske kiseline, aminokiselina, retinoida, glicerina i ceramida. Dakako, ne smije se zaboraviti niti važnost svakodnevnog čišćenja lica nježnim proizvodima koji ne isušuju kožu i koji nisu abrazivni.

Odlična opcija su i prirodna ulja poput:

– Ulje kantariona

– Ulje crnog kima (koristite ga u manjim dozama jer može biti intenzivno)

– Ružino ulje

– Bademovo ulje

– Ulje avokada

Prije korištenja bilo kojeg ulja na koži napravite test na manjem dijelu kože. Ulja za njegu kože u menopauzi kupujte od provjerenih izvora i koristite ih kontinuirano kako bi poboljšali hidrataciju kože. Stručnjaci se slažu kako redovita primjena hidratantnih sredstava održava kožu vlažnom, poboljšava njenu elastičnost i smanjuje iritacije.

Kod odabira krema za njegu kože u menopauzi je vrlo važno paziti na sastojke. Mnoge kreme sadrže i kolagen, no ne postoje istraživanja koja bi dokazala da topikalne kreme s kolagenom mogu zaista doprijeti do onog dijela kože u kojem bi izazvale promjenu. Stoga su bolja opcija dodaci prehrani, o tome više u nastavku teksta.

Uz dnevne i noćne kreme za kožu u menopauzi, obavezno na dnevnoj razini koristite dobru kremu za sunčanje, posebice ako ćete se izlagati sunčevim zrakama. Pad razine estrogena povećava osjetljivost kože na UV zračenje i to može dovesti do bržeg starenja kože i nastanka hiperpigmentacija. Koristite kreme sa širokim spektrom SPF-a čak i kada su oblačni dani.

2. Prilagođavanje prehrane i unos vode

Dermatolozi za njegu kože u menopauzi sugeriraju i prilagođavanje prehrane kako bi pomogli zdravlju kože. Prehrana koja je dobra za kožu uključuje namirnice koje sadrže antioksidanse, cink, omega-3 masne kiseline i vitamine, posebice vitamin C koji je važan za sintezu kolagena. Kolagen je protein u koži koji joj pruža potporu, a koji se s godinama sve manje proizvodi. Dermatolog Garry Cussel iz RCA klinike u Australiji navodi da svake godine nakon navršene 20. godine života gubimo oko 1% kolagena u koži, a ukoliko uz to imamo i nezdrave životne navike poput pušenja ili prekomjernog izlaganja suncu, ta brojka se povećava. Također, već u 20-ima se proces eksfolijacije (čišćenja odumrlih stanica kože i zamjena s novima) smanjuje za 28%. Ovo znači da stanice mrtve kože i prljavštine ostaju na koži duže i time onemogućavaju normalnu cirkulaciju i protok kisika. To također može dovesti do pojačane suhoće kože.

Unošenje zdravih namirnica bogatih vitaminima i dovoljan unos vode nužni su za održavanje zdravlja kože. Dovoljan unos vode vrlo je važan za održavanje zdravlja u cijelom tijelu, a posebice kože jer omogućava bolju cirkulaciju, održava ravnotežu tjelesnih tekućina i poboljšava detoksikaciju tijela.

Među namirnicama koje biste trebali uvesti u svoj jelovnik kao dio njege kože tijekom menopauze su:

– Losos i druga morska hrana bogata omega-3 masnim kiselinama

– Avokado koji sadrži zdrave masti, vitamine C i E te beta karoten koji pomaže u obnavljanju kože

– Orasi, bademi, sjemenke bogate esencijalnim masnim kiselinama i vitaminima

– Zeleno lisnato povrće bogato vitamin K koji smanjuje crvenilo i iritacije kože

– Jogurt i drugi fermentirani proizvodi pomažu u održavanju zdrave crijevne flore što je važan dio održavanja zdrave kože

– Voće bogato antioksidansima poput borovnica, jagoda, malina

– Čajevi za menopauzu s prirodnim i zdravim sastojcima

3. Dodaci prehrani

Osobe koje imaju brz metabolizam ili jednostavno kroz jelovnik ne unose dovoljno zdravih namirnica, mogu posegnuti za dodacima prehrani. Ako tražite dodatke prehrani za njegu kože u menopauzi, pronađite dobru kombinaciju vitamina C i kolagena.

Iako mnoge kreme sadrže kolagen, kod rijetko koje se nalazi u obliku u kojem bi zaista mogao djelovati i učiniti neku razliku u stanju kože. Da bi kolagen djelovao u smislu dobrobiti za kožu, mora biti „razlomljen“ na peptide ili aminokiseline. Tek u tom obliku ih koža može apsorbirati. Struktura proteina kolagena je velika i ako se u direktnom obliku nanosi na kožu, neće biti dobro apsorbiran, ako uopće.

Stoga se kao dio njege kože u menopauzi radije preporučuju dodaci prehrani s kolagenom.

Osim što će pomoći u održavanju zdravije kože, može pomoći i za zdravlje kostiju, organa i mišića. Poželjno je da uz dodatke prehrani s kolagenom uzimate i vitamin C koji je važan da bi se kolagen sintetizirao i na taj način bolje apsorbirao u organizmu.

Navike kojih se morate riješiti

Ako već niste, u menopauzi je idealno vrijeme da se riješite nezdravih navika jer osim sa zdravljem kože, ta promjena može utjecati i na smanjivanje valunga ili drugih neugodnih simptoma. Velik dio tih navika našu kožu čini suhom, manje elastičnom i sklonijom dobivanju bora. Ovo su neke od svakodnevnih navika koje biste trebale prestati činiti:

– Prestanite pušiti – nikotin i ostali sastojci cigareta smanjuju proizvodnju kolagena i estrogena, uzrokuju oksidativni stres i nakupljanje slobodnih radikala što znači da se pušenjem povećava šansa oštećenja stanica kože; nikotin utječe na sužavanje krvnih žila i uzrokuje lošiju cirkulaciju što također utječe na ubrzano starenje kože

– Prestanite konzumirati alkohol – alkohol uzrokuje dehidraciju organizma, izaziva oksidativni stres, direktno smanjuje proizvodnju kolagena, uzrokuje proširenje pora i lošiji izgled kože te povećava rizik od raka kože

– Izbjegavajte direktno izlaganje suncu – čak i s dobrim kremama za sunčanje, bilo bi dobro da s godinama izbjegavate direktno izlaganje sunčevim zrakama koje uzrokuju oštećenje kolagena i elastina, izazivaju nastanak bora te utječu na oštećenje stanica

Uz navike koje biste trebali izbjegavati ne zaboravite na uvođenje ili nastavak s onim dobrima. Potrudite se da imate dovoljno kvalitetnog sna kroz noć, da ste dovoljno na svježem zraku i da se krećete. Sve to pomoći će u općem stanju cijelog tijela, pa i kože.

Zapamtite i da je svaka žena jedinstvena i da pristup njezi kože treba prilagoditi individualnim potrebama i preferencijama.

