prekrila lice rukama
VIDEO / Celine Dion opet zabrinula fanove. Na koncertu u Parizu izgubila ravnotežu, zaboravila tekst...
Celine Dion ponovno je zabrinula obožavatelje nakon što je tijekom koncerta u Parizu zaboravila dio teksta pjesme, a tijekom druge izvedbe izgubila ravnotežu. Slavna pjevačica (58) posljednjih se mjeseci vraća na pozornicu nakon teške borbe sa sindromom ukočene osobe, rijetkim neurološkim poremećajem koji joj je ozbiljno narušio zdravlje i ugrozio pjevačku karijeru.
Pjevačica se prošlog mjeseca trijumfalno vratila pred publiku nizom koncerata u francuskoj prijestolnici, nakon što je zbog bolesti morala otkazati prethodnu turneju. No tijekom 11. nastupa, održanog u srijedu u pariškoj areni La Défense, dogodio se trenutak koji je ponovno zabrinuo javnost.
Dok je izvodila pjesmu "Pour Que Tu M'aimes Encore", Dion je bila vidno emotivna. Na snimci objavljenoj na Instagramu obratila se publici i zahvalila joj na podršci, no ubrzo je zastala, piše Daily Mail.
"Zaboravljam tekst", rekla je, prekrivši lice rukama.
Publika joj je potom pomogla nastaviti pjesmu, a pjevačica se ubrzo pribrala. "Srećom, vi ste ovdje. Oprostite", poručila je obožavateljima.
Prema pisanju francuskog lista Le Parisien, pjevačica je tijekom izvedbe pjesme "Un Autre Monde" izgubila ravnotežu, no brzo se uspjela uspraviti i publici pokazala palac gore, dajući do znanja da može nastaviti.
Teška bolest promijenila joj je život
Celine Dion u prosincu 2022. javno je objavila da joj je dijagnosticiran sindrom ukočene osobe (SPS), rijedak poremećaj koji uzrokuje ukočenost mišića i bolne grčeve.
U najtežim trenucima bolest joj je otežavala hodanje, a utjecala je i na njezinu sposobnost pjevanja. Zbog zdravstvenih problema morala je otkazati brojne nastupe i povući se iz javnosti kako bi se posvetila liječenju i rehabilitaciji.
Unatoč svemu, 2024. godine odlučno je poručila da će ponovno zapjevati.
Prilikom povratničkog koncerta, nakon izvedbe pjesme "On Ne Change Pas", nije mogla sakriti emocije.
"Obećala sam sebi da neću plakati. A evo nas… Stojim na pozornici u ovom gradu koji toliko volim, zahvaljujući vašoj podršci i ljubavi", rekla je.
Priznala je da je put do povratka bio težak i znatno dulji nego što je očekivala, s brojnim neplaniranim prekidima.
"Ali nisam odustala. U daljini, duboko među planinama, vidjela sam tračak svjetlosti. Vjerovala sam u njega. I evo ga. Sunce je ovdje, sunce je preda mnom", poručila je.
Govoreći o bolesti, objasnila je da je s vremenom naučila prihvatiti svoju svakodnevicu te odlučila da će joj upravo borba s bolešću postati dodatni motiv za život.
"Odlučila sam od toga napraviti svoj razlog za život", rekla je.
Naglasila je i koliko je važno imati razumijevanja za druge jer nikada ne znamo kroz što prolazi osoba pokraj nas. Glazba je, poručila je, način na koji ljudi mogu dijeliti energiju, radost i međusobnu podršku.
Intenzivna rehabilitacija i pripreme za povratak
Povratak na pozornicu zahtijevao je dugotrajan i zahtjevan rehabilitacijski program. Celine je isprobala različite lijekove, fizikalnu terapiju, terapiju glasa i imunoterapiju.
Kako bi ojačala tijelo i pripremila se za nastupe, trenutačno vježba pilates po 90 minuta tri puta tjedno, a dvaput tjedno pohađa i balet te treninge na baletnoj prečki. U kućnoj teretani ima utege, traku za trčanje i spravu za pilates reformer.
U razgovoru za Harper's Bazaar opisala je proces oporavka kao neprestano padanje i ponovno ustajanje. Pritom je istaknula da je ponosna na sebe jer uspijeva ostvariti ono za što njezino tijelo, kako je slikovito rekla, nije bilo "rođeno".
Svoju bolest opisuje kao progresivno stanje, a ne voli je nazivati bolešću jer joj taj izraz izaziva negativne asocijacije.
Težinu zdravstvenih problema detaljno je prikazala i u dokumentarnom filmu I Am: Celine Dion iz 2024. godine.
Unatoč nedavnim poteškoćama na pozornici, pjevačica je posljednjih dana u Parizu djelovala dobro raspoloženo dok je pozdravljala obožavatelje uoči koncerata.
Njezina pariška koncertna rezidencija obuhvaća ukupno 16 nastupa u jesen 2026. godine, uz još deset zakazanih koncerata u svibnju 2027. Ostaje za vidjeti hoće li najnoviji događaji utjecati na planirani raspored nastupa.
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