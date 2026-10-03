Što se događa u organizmu ako svaki dan jedete rajčice?

Zdravstvene prednosti rajčica mogu se ostvariti konzumacijom svježih, zamrznutih pa čak i konzerviranih rajčica. "Nemojte zanemariti konzervirane rajčice! Budući da se razina likopena povećava toplinskom obradom i preradom, konzervirane rajčice često sadrže više koncentracije likopena od svježih. One su izvrsna namirnica za zalihu u smočnici i vrlo pristupačan način za osiguravanje kvalitetne prehrane tijekom cijele godine", ističe Rosenthal. Čak i proizvodi od rajčice u staklenkama, poput umaka za tjesteninu i pizzu, mogu pružiti slične prednosti, no pritom treba paziti na dodani šećer i prekomjernu količinu natrija – najbolje opcije su one bez dodanog šećera i s manje od 200 miligrama natrija po porciji.