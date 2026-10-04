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Slatki kupus kakav se nekada kuhao: Starinski recept za jesenski ručak
Postoje jela koja ne traže mnogo sastojaka, a čim zamirišu iz lonca, vraćaju nas u kuhinje naših baka. Slatki kupus upravo je jedno od takvih jela – jednostavan, zasitan i idealan za hladnije jesenske dane.
Nekada se pripremao polako, s mesom, lukom, mrkvom i malo rajčice, bez puno začina i kompliciranja. Tajna dobrog slatkog kupusa upravo je u sporom kuhanju, kako bi povrće omekšalo, a svi se okusi dobro povezali, piše Danas.rs.
Sastojci
- 1 kg svježeg kupusa
- 500 g svinjetine, najbolje lopatice ili vrata
- 1 glavica luka
- 2 mrkve
- 2 rajčice ili 200 ml pasirane rajčice
- 1 crvena paprika
- 2 žlice ulja
- 1 žličica mljevene slatke paprike
- 1 lovorov list
- sol i papar po ukusu
- oko 500 ml vode
- malo svježeg peršina
Priprema
Meso narežite na veće kocke, a kupus očistite i narežite na krupnije komade. Luk sitno nasjeckajte, mrkvu narežite na kolutiće, a papriku na trakice.
U većem loncu zagrijte ulje pa kratko popržite meso sa svih strana, tek toliko da dobije boju. Dodajte luk, mrkvu i papriku te sve zajedno pirjajte oko pet do sedam minuta.
Lonac maknite s vatre, dodajte mljevenu papriku i odmah promiješajte kako ne bi zagorjela.
Zatim dodajte kupus, rajčicu i lovorov list. Posolite i popaprite te ulijte oko 500 ml vode. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri 60 do 75 minuta.
Povremeno promiješajte i provjerite ima li dovoljno tekućine. Nije potrebno odmah dodavati puno vode jer će kupus tijekom kuhanja omekšati i pustiti vlastiti sok.
Pred kraj kuhanja kušajte jelo i po potrebi dodajte još soli i papra. Kada meso postane potpuno mekano, a kupus kuhan, maknite lonac s vatre i ostavite ga desetak minuta.
Pospite svježim peršinom i poslužite uz krišku domaćeg kruha.
U čemu je tajna starinskog slatkog kupusa?
Nekada se ovo jelo pripremalo od svega nekoliko osnovnih namirnica – kupusa, luka, malo mesa i onoga što se u tom trenutku našlo u kuhinji.
Najvažnije je ne žuriti s kuhanjem. Na laganoj vatri meso postaje mekano, povrće se sjedinjuje sa saftom, a kupus dobiva bogatiji okus.
Za još tradicionalniju verziju možete koristiti meso s kosti. Ono će tijekom kuhanja dodatno obogatiti okus i dati jelu puniji saft.
Koliko dugo može stajati?
Kuhani slatki kupus ne treba dugo ostavljati na sobnoj temperaturi. Nakon što se ohladi, spremite ga u zatvorenu posudu i stavite u hladnjak.
U hladnjaku može trajati oko tri do četiri dana, ako je pravilno ohlađen i čuvan na temperaturi hladnjaka.
Možete ga i zamrznuti. Najpraktičnije je podijeliti ga u manje porcije i zamrznuti nakon što se potpuno ohladi. Nakon odmrzavanja kupus može biti nešto mekši, ali okus će uglavnom ostati dobar.
Idealan jesenski ručak
Slatki kupus odličan je izbor za jesen jer je riječ o toplom i zasitnom jelu koje se priprema u jednom loncu, bez velikog broja sastojaka.
Od jedne glavice kupusa možete dobiti nekoliko porcija, a jelo je praktično i zato što ga možete poslužiti i sljedećeg dana. Štoviše, nakon što odstoji, okusi se još bolje prožmu pa mnogima bude još ukusnije.
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme kuhanja: 60–75 minuta
Ukupno vrijeme: oko 1 sat i 30 minuta
Količina: 4–6 porcija
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