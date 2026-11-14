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SILA JE SKUPA

Filmski rekvizit s ogrebotinama prodan za gotovo pet milijuna dolara. Evo zašto je toliko vrijedan

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Hina
|
14. stu. 2026. 08:08
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A cosplayer poses as Darth Vader during New York Comic Con 2023 Roy Rochlin/Getty Images for ReedPop/AFP (Photo by Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Getty Images via AFP / ROY ROCHLIN

Svjetlosni mač iz filmskog serijala "Ratovi zvijezda" prodan je na dražbi u Sjedinjenim Državama za gotovo 5 milijuna dolara, objavila je aukcijska kuća Heritage Auctions.

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Na taj je način postavljen nov rekord za najskuplji predmet iz franšize “Ratovi zvijezda” ikada dosad prodan na aukciji, objavila je aukcijska kuća.

Darth Vader, kultni negativac kojega je utjelovio David Prowse, koristio je taj svjetlosni mač u dva filma. Može ga se vidjeti u filmu "Carstvo uzvraća udarac" iz 1980. i "Povratak Jedija" iz 1983. godine.

Kako je izvijestila aukcijska kuća, na maču su vidljivi jasni tragovi korištenja, među ostalim i oštećenja i ogrebotine, što potvrđuje da je doista korišten na filmskom setu.

"Ratovi zvijezda", čiji je tvorac scenarist, producent i redatelj George Lucas, jedan je od najuspješnijih filmskih serijala u povijesti kinematografije.

Prvi film sage, "Ratovi zvijezda: Epizoda IV – Nova nada", stigao je u kina 1977. godine.

Dosadašnji rekord za rekvizit iz "Ratova zvijezda" držao je svjetlosni mač Lukea Skywalkera, također korišten u dvoboju u Gradu u oblacima.

U srpnju je prodan za 3,75 milijuna dolara, zajedno s rekvizitom odsječene ruke izrađenim prema odljevu ruke glumca Marka Hamilla.

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Teme
darth vader george lucas ratovi zvijezda star wars svjetlosni mač

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