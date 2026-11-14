SILA JE SKUPA
Filmski rekvizit s ogrebotinama prodan za gotovo pet milijuna dolara. Evo zašto je toliko vrijedan
Svjetlosni mač iz filmskog serijala "Ratovi zvijezda" prodan je na dražbi u Sjedinjenim Državama za gotovo 5 milijuna dolara, objavila je aukcijska kuća Heritage Auctions.
Oglas
Na taj je način postavljen nov rekord za najskuplji predmet iz franšize “Ratovi zvijezda” ikada dosad prodan na aukciji, objavila je aukcijska kuća.
Darth Vader, kultni negativac kojega je utjelovio David Prowse, koristio je taj svjetlosni mač u dva filma. Može ga se vidjeti u filmu "Carstvo uzvraća udarac" iz 1980. i "Povratak Jedija" iz 1983. godine.
Kako je izvijestila aukcijska kuća, na maču su vidljivi jasni tragovi korištenja, među ostalim i oštećenja i ogrebotine, što potvrđuje da je doista korišten na filmskom setu.
"Ratovi zvijezda", čiji je tvorac scenarist, producent i redatelj George Lucas, jedan je od najuspješnijih filmskih serijala u povijesti kinematografije.
Prvi film sage, "Ratovi zvijezda: Epizoda IV – Nova nada", stigao je u kina 1977. godine.
Dosadašnji rekord za rekvizit iz "Ratova zvijezda" držao je svjetlosni mač Lukea Skywalkera, također korišten u dvoboju u Gradu u oblacima.
U srpnju je prodan za 3,75 milijuna dolara, zajedno s rekvizitom odsječene ruke izrađenim prema odljevu ruke glumca Marka Hamilla.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas