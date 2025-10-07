nisu ga htjeli angažirati
Sharon Stone iz vlastitog džepa platila DiCapriu honorar za glumu u poznatom filmu: „Molila sam da ga angažiraju“
Slavna holivudska glumica Sharon Stone otkrila je u svojoj knjizi „The Beauty of Living Twice“ da je još davne 1995. godine iz vlastitog džepa platila honorar Leonardu DiCapriju, jer ga studio nije želio angažirati za ulogu u filmu.
Između njegovog prvog filma „What’s Eating Gilbert Grape“ iz 1993. godine i „Titanica“ iz 1997., unatoč činjenici da je u tom razdoblju već bio nominiran za Oscara, Leonardo DiCaprio nije mogao dobiti ulogu u filmu „The Quick and the Dead“.
Sharon Stone navela je u svojim memoarima da je "oduševio na audiciji“ te da je smatrala kako je on pravi izbor za ulogu u filmu. Studio TriStar Pictures odbio ga je angažirati:
"Rekli su mi tada da uvijek pucam sama sebi u nogu i da nisu sigurni bi li Leonardo bio dobar izbor, iako sam ih molila da ga angažiraju. Kasnije su mi rekli da ga sama isplatim ako ga toliko želim u filmu – pa sam to i učinila“, napisala je glumica, prenosi nova.rs.
Kako je objasnila, dio svog honorara uplatila je DiCapriju, čime mu je omogućila da sudjeluje u spomenutom filmu.
Slično je bilo i s redateljem Raimijem, za kojega je studio smatrao da je „loš“ redatelj:
"Uvjeravala sam ih da je dobar i da će raditi gotovo besplatno, jer je samo želio biti dio tog projekta“, napisala je Stone i dodala:
"Na kraju su i na to pristali“, kazala je ona.
