Kako Skandinavci zimi griju svoje domove? Iz njihovih rješenja mnogo bi mogli naučiti i Hrvati

Razlike između gradskih i ruralnih područja vrlo su izražene. U gradovima, među kućanstvima koja nisu priključena na daljinsko grijanje, više od polovice koristi plin, 26 posto električnu energiju, a 17 posto drva. U ruralnim područjima čak 77 posto kućanstava grije se na drva, dok električnu energiju koristi 15 posto, a plin 11 posto.